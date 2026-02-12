Cupa Mondială 2026. Lotul SUA: Christian Pulisic este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

Christian Pulisic, de la AC Milan, este vedeta naţionalei de fotbal a Statelor Unite ale Americii - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Statelor Unite ale Americii, practic gazda principală a competiţiei, formaţie ce reprezintă zona CONCACAF la turneul final.

Calificată din oficiu, drept ţară gazdă a competiţiei, naţionala de fotbal a Statelor Unite ale Americii a fost repartizată în Grupa D la Campionatul Mondial, alături de Paraguay, Australia şi câştigătoarea barajului UEFA Path C (Turcia, România, Slovacia sau Kosovo), şi intră în competiţie pe 13 iunie, de la 04.00, ora României, când dă piept cu Paraguay, pe Los Angeles Stadium.

Pentru Statele Unite ale Americii urmează meciurile cu Australia, 19 iunie, ora 22.00, Seattle Stadium, şi cu Învingătoarea barajului UEFA Path C (Turcia, România, Slovacia sau Kosovo), 26 iunie, ora 05.00, Los Angeles Stadium.

Program meciuri Statele Unite ale Americii la Cupa Mondială 2026:

13 iunie, ora 04.00, SUA - Paraguay

19 iunie, ora 22.00, SUA - Australia

26 iunie, ora 05.00, Învingătoare baraj UEFA Path C - SUA

Lotul SUA

Argentinianul Mauricio Pochettino, antrenorul Statelor Unite ale Americii, mizează în pregătirea Cupei Mondial pe un lot lărgit din care, în mod normal, nu lipsesc fotbalişti precum:

Portari - Matt Freese, Jonathan Klinsmann, Patrick Schulte, Matt Turner, Zack Steffen, Ethan Horvath.

Fundaşi - Sergiño Dest, John Tolkin, Joe Scally, Miles Robinson, Tim Ream, Auston Trusty, Alex Freeman, Maximilian Arfsten, Mark McKenzie, Chris Richards, Cameron Carter-Vickers, Antonee Robinson, Walker Zimmerman, DeJuan Jones, Shaq Moore, Kristoffer Lund.

Mijlocaşi - Cristian Roldan, Giovanni Reyna, Tanner Tessmann, Timothy Tillman, Sebastian Berhalter, Aidan Morris, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, James Sands, Luca de la Torre, Jack McGlynn, Johnny Cardoso, Gianluca Busio, Djordje Mihailovic, Benjamin Cremaschi, Maximilian Dietz.

Atacanţi - Ricardo Pepi, Diego Luna, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Christian Pulisic, Timothy Weah, Patrick Agyemang, Alejandro Zendejas, Josh Sargent, Yunus Musah, Brandon Vázquez, Jordan Morris, Jesús Ferreira, Cade Cowell.

Top jucători SUA: Christian Pulisic este vedeta echipei

Vedeta naţionalei de fotbal a Statelor Unite ale Americii este Christian Pulisic, starul lui AC Milan, fotbalist cotat la 60 de milioane de euro. Alături de el se remarcă nume precum Malik Tillman, de la Bayer Leverkusen, cotat la 35 de milioane de euro, Folarin Balogun, de la AS Monaco, cotat la 22 de milioane de euro, Weston McKennie, de la Juventus Torino, cotat la 22 de milioane de euro, sau Timothy Weah, de la Olympique Marseille, cotat la 20 de milioane de euro.

Christian Pulisic are 27 de ani şi joacă la AC Milan din 2023, după ce a mai trecut pe Chelsea Londra sau Borussia Dortmund. A câştigat Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor, cu Chelsea Londra, în 2021, Cupa Germaniei, cu Borussia Dortmund, în 2017, şi Supercupa Italiei, cu AC Milan, în 2025. A adunat, deja, 32 de goluri în 82 de selecţii la naţionala Statelor Unite ale Americii.

Mauricio Pochettino este antrenorul SUA

Naţionala de fotbal a Statelor Unite ale Americii este condusă, din septembrie 2024, de argentinianul Mauricio Pochettino. Tehnicianul a avut misiunea specială de a forma o echipă cât mai competitivă pentru ca SUA să nu se facă de râs la Mondialul pe care îl găzduieşte.

Ca jucător, Pochettino a fost, printre altele, campion al Argentinei, cu Newell's Old Boys, şi dublu câştigător al Cupei Spaniei, cu Espanyol Barcelona, dar a activat şi la Paris Saint Germain sau Bordeaux. Ca antrenor, Pochettino a fost finalist al Ligii Campionilor, cu Tottenham Hotspur, şi câştigător al campionatului Franţei, Cupei Franţei şi Supercupei Franţei, cu Paris Saint Germain.

Palmaresul SUA la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Statelor Unite ale Americii a devenit o prezenţă constantă la Campionatul Mondial din 1990 încoace, ratând doar ediţia care s-a jucat în Rusia, în 2018.

Totuşi, cea mai mare performanţă a americanilor a fost un loc 3 obţinut chiar la ediţia inaugurală, desfăşurată în 1930 şi găzduită de Uruguay. SUA mai au în palmares un sfert de finală bifat la ediţia din 2002, găzduită de Japonia şi Coreea de Sud.

În 2022, în Qatar, americanii au terminat pe locul 2 o grupă din care au făcut parte Anglia (0-0), Iran (1-0) şi Ţara Galilor (1-1), şi au părăsit competiţia în faza optimilor de finală, după ce au pierdut, 1-3, cu Olanda.

