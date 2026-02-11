Cupa Mondială 2026. Lotul Haiti: Jean-Ricner Bellegarde este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Jean Ricner Bellegarde, de la Wolverhampton, este vedeta naţionalei de fotbal a statului Haiti - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala statului Haiti, una dintre reprezentantele zonei CONCACAF la turneul final.

Naţionala de fotbal a statului Haiti a fost repartizată în Grupa C la Campionatul Mondial, alături de Brazilia, Maroc şi Scoţia, şi intră în competiţie pe 14 iunie, de la 04.00, ora României, când dă piept cu Scoţia, pe Boston Stadium.

Pentru Haiti urmează meciurile cu Brazilia, din 20 iunie, ora 04.00, de pe Philadelphia Stadium, şi cu Maroc, din 25 iunie, ora 01.00, de pe Atlanta Stadium.

Articolul continuă după reclamă

Program meciuri Haiti la Cupa Mondială 2026:

14 iunie, ora 04.00, Haiti - Scoţia

20 iunie, ora 04.00, Brazilia - Haiti

25 iunie, ora 01.00, Maroc - Haiti

Cum s-a calificat Haiti la Cupa Mondială 2026

Pentru a ajunge la turneul final al Campionatului Mondial, naţionala statului Haiti a fost obligată să joace nu mai puţin de 10 meciuri. Mai întâi, Haiti a ocupat locul 2 într-o grupă din care au mai făcut parte Curacao, Saint Lucia, Aruba şi Barbados. Haitienii au jucat două meciuri acasă, 1-5 cu Curacao şi 2-1 cu Saint Lucia, şi două meciuri în deplasare, 5-0 în Aruba şi 3-1 în Barbados.

Apoi, Haiti a câştigat o grupă din care au mai făcut parte Honduras (0-0 şi 0-3), Costa Rica (1-0 şi 3-3) şi Nicaragua (2-0 şi 3-0).

Lotul Haiti

Naţionala de fotbal a statului Haiti va fi, în mod evident, unul dintre punctele de atracţie ale Campionatului Mondial din America de Nord, iar selecţionerul Sebastien Migne speră ca jucătorii săi să nu rateze ocazia de a se remarca la cel mai înalt nivel. În mod normal, Migne va miza pe un lot lărgit din care să nu lipsească:

Portari - Johny Placide, Alexandre Pierre, Josué Duverger, Tony Algarin, Garissone Innocent.

Fundaşi - Carlens Arcus, Keeto Thermoncy, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Garven Metusala, Martin Expérience, Duke Lacroix, Stéphane Lambese, Jean-Kévin Duverne, Francois Dulysse, Wilguens Paugain.

Mijlocaşi - Jean Ricner Bellegarde, Leverton Pierre, Carl Fred Sainté, Christopher Attys, Danley Jean Jacques, Téo James Michel, Jerry Desdunes, Belmar Joseph, Daniel Saint-Fleur, Bryan Alceus.

Atacanţi - Derrick Etienne Jr., Duckens Nazon, Don Deedson Louicius, Ruben Providence, Woobens Pacius, Josué Casimir, Frantzdy Pierrot, Fafà Picault, Yassin Fortuné, Mikaël Cantave, Mondy Prunier, Dany Jean, Emerson Laïssé.

Top jucători Haiti: Jean Ricner Bellegarde este vedeta echipei

Deşi numele lor poate nu spun mare lucru, trebuie precizat că vedeta naţionalei statului Haiti este mijlocaşul Jean Ricner Bellegarde, cotat la 16 milioane de euro, de la Wolverhampton Wanderers, iar alături de acesta mai evoluează jucători precum Josue Casimir, de la Auxerre, cotat la 3,5 milioane de euro, Frantzdy Pierrot, de la Caykur Rizespor, cotat la 3 milioane de euro, Danley Jean Jacques, de la Philadelphia Union, cotat la 3 milioane de euro, sau Jean-Kévin Duverne, de la Genk, cotat la 2,5 milioane de euro.

Jean Ricner Bellegarde are aproape 28 de ani, s-a născut în Franţa şi a jucat pentru Lens şi Strasbourg, înainte de a ajunge la Wolverhampton, în 2023. Până acum, a marcat cinci goluri în 82 de meciuri jucate pentru gruparea engleză. Bellegarde a debutat pentru naţionala statului Haiti abia anul trecut, mijlocaşul având prezenţe la naţionala de tineret a Franţei în perioada 2017-2019.

Sebastien Migne este antrenorul Haiti

Naţionala de fotbal a statului Haiti este condusă, din 2024, de antrenorul francez Sebastien Migne. Tehnicianul are 53 de ani şi a jucat fotbal la echipe modeste precum La Roche VF, Leyton Orient sau FC Gaillard.

Ca antrenor, Migne s-a specializat în a conduce naţionala de rang inferior, precum Congo, Kenya sau Guineea Ecuatorială. A mai fost secund la naţionala Camerunului, sub conducerea lui Rigobert Song, dar şi antrenor principal, pentru o scurtă perioadă de timp, la clubul sud-african Marumo Gallants.

Palmaresul Haiti la Campionatul Mondial

Naţionala de fotbal a statului Haiti participă pentru a doua oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial, după ediţia din 1974, din Germania de Vest.

Acum mai bine de jumătate de secol, Haiti pierdea pe linie, la scor, cu Italia, 1-3, cu Polonia, 0-7, şi cu Argentina, 1-4. Golurile haitienilor au fost marcate de Emmanuel Sanon, o legendă a fotbalului din Haiti, jucător cu 37 de goluri marcate în 65 de selecţii la naţională.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰