Un stâlp de electricitate vechi de 40 de ani, ignorat de autorităţi, a omorât un bărbat şi a rănit grav un altul în apropiere de Bacău. Victima a tăiat un copac, iar crengile au căzut peste cablurile de curent şi au scos din pământ pilonul şubred de beton.

Bărbatul de 60 de ani, fost şofer de autobuz la Braşov şi pensionat de un an de zile, cumpărase o casă în apropiere de Bacău şi rugase doi vecini să îl ajute să pună la pământ un copac din faţa curţii.

"A tăiat un copac şi copacul a venit pe firele de curent. Nici stâlpul nu ştiu dacă a fost rezistent, pentru că era de mult", a spus Monica Andrieş, soţia bărbatului mort.

Stâlpul de electricitate care a căzut peste bărbat arăta exact ca acesta, dar, potrivit localnicilor, avea multiple fisuri şi era deja puţin aplecat. Fusese montat în 1987, ca de altfel toţi stâlpii de pe această stradă. Iar singurii care au fost schimbaţi de-a lungul timpului aici au fost cei care fie au fost puşi la pământ din cauza vremii, fie s-au aplecat mult prea mult.

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Luat prin surprindere, proprietarul casei nu a apucat să se ferească de stâlpul de beton. A murit pe loc. Un vecin care îl ajuta a fost rănit, dar a supravieţuit.

"Ei îl strânseseră cu o chingă şi trebuia să se ducă în jos, nu să vină în drum, dar nu le-a ieşit şi a căzut pe fire. Băiatul care a tăiat copacul a spus că el nu a văzut mare lucru. Tremura tot, nu ştia ce să facă", a declarat nepoata bărbatului mort.

"Noi am mai făcut solicitări la stâlpii care sunt aplecaţi, la reţelele care sunt cu problemele. Unele au fost soluţionate, dar cele mai multe nu", a declarat Vlad Grigore, primarul comunei Bârsăneşti.

"Era de foarte mulţi ani, aşa, lăsat. Sunt sigură că dacă era un stâlp mai stabil, cum l-au pus pe acesta acum, cred că nu se întâmpla asta. Se rupeau firele, dar nu stâlpul", a mai spus nepoate bărbatului.

Acum patru luni, o femeie a fost aproape să sfârşească similar la Azuga. Un stâlp de a beton a lovit-o pe trotuar în timp ce electricienii lucrau la cabluri.