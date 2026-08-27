A schimbat în bine milioane de vieţi pentru care a donat milioane de dolari şi a încântat generaţii întregi. Vedetele şi publicul lui Dolly Parton deplâng pierderea, dar celebrează moştenirea. Miley Cyrus a vorbit despre îngerul care a fost naşa ei, iar Sandra Bullock a spus că era singurul om care întruchipa bucuria pură.

Miley Cyrus, unul dintre oamenii care au cunoscut-o cel mai bine pe Dolly Parton, a povestit că artista a iubit muzica până la ultima suflare. "O voi iubi mereu și vreau să o fac mândră", a scris Cyrus pe Instagram, care a avut ocazia să cânte pe aceeaşi scenă cu diva dispărută. Katy Perry a lăudat optimismul şi generozitatea lui Dolly Parton - a finanțat un vaccin împotriva COVID-19, a donat milioane de dolari pentru victimele dezastrelor naturale şi peste 300 de milioane de cărţi copiilor din lumea întreagă, prin programul său global de alfabetizare.

Hitul Jolene a urcat pe primul loc în platformele de streaming la aproape 53 de ani de la lansarea lui

"Era mereu extrem de amuzantă. Este uimitor, părea că nu are vreodată o zi proastă. Dacă se întîmpla ceva rău, făcea o glumă pe tema asta. A fost un înger pe Pământ!", a declarat Katy Perry. Snoop Dogg şi Harry Stiles i-au adus un omagiu: în timpul concertelor lor, din boxe au răsunat hiturile lui Dolly Parton, iar rapperul Pitbull a dezvăluit că Dolly Parton a fost una dintre puţinele persoane care au crezut în el la început de carieră.

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O poveste similară are şi Reese Witherspoon, actriţa pe care cântăreaţa country a ajutat-o să câştige premiul Oscar. Alte două câştigătoare de Oscar au spus emoţionate că Parton a fost o lumină în viaţa celor apropiaţi. "N-am întâlnit niciodată pe cineva care să întruchipeze mai bine bucuria. Acum, că nu mai este printre noi fizic, să sperăm că vom începe să trăim după exemplul ei", a declarat Sandra Bullock, actriţă. "Ne va lipsi enorm tuturor! Dar frumusețea marii arte, la care a contribuit ea, este că va fi alături de noi pentru totdeauna. Poți asculta cântecele ei și ea este chiar acolo cu tine", a declarat Nicole Kidman.

În acest timp, mii de admiratori au depus flori în parcul de distracţii Dollywood, care îi aparţinea, şi în faţa casei artistei. În mijlocul emoţiei generale, Dolly Parton a avut parte de un ultim triumf în Statele Unite - hitul Jolene a urcat pe primul loc în platformele de streaming la aproape 53 de ani de la lansarea lui.