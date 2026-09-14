Vlad Dragomir a adus victorie echipei FC Pafos cu AEK Larnaca, în Cipru

Mijlocaşul român Vlad Dragomir a marcat golul prin care FC Pafos a învins-o pe AEK Larnaca, scor 1-0, duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a treia a primei ligi cipriote de fotbal.

Dragomir a marcat golul în min. 62, la doar două minute după ce fusese introdus pe teren. Pentru internaţionalul român este primul gol marcat în acest campionat.

Internaţionalul român de tineret Atanas Trică a fost titular la gazde, atacantul fiind înlocuit în min. 68.

FC Pafos este lider, cu 7 puncte, urmată de AEK Larnaca, 6 puncte, AEL Limassol, 6 puncte, etc.