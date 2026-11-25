Federaţia internaţională de hochei pe gheaţă (IIHF) a anunţat miercuri că va face apel la Tribunalul Federal din Elveţia împotriva deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de reintegrare a Rusiei la Campionatul Mondial de anul viitor, informează Reuters.

Rusia a fost exclusă din competiţiile organizate de IIHF începând din 2022, în urma invaziei armatei ruse în Ucraina.

Pe 30 octombrie, TAS a confirmat apelurile depuse de Federaţia rusă de hochei pe gheaţă cu privire la excluderea acesteia din competiţiile IIHF pentru sezonul 2026-2027, susţinând că Federaţia internaţională nu a furnizat suficiente dovezi pentru a-şi justifica evaluarea conform căreia preocupările de securitate impuneau continuarea excluderii Rusiei.

Mass media a relatat că IIHF contestat hotărârea TAS din cauza nedezvăluirii legăturilor cu Rusia de către doi dintre cei trei membri ai comisiei TAS implicaţi în decizie.

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"Decizia se bazează pe îngrijorări legate de independenţa şi imparţialitatea a doi dintre cei trei arbitri din comisia TAS. Mai ales în urma informaţiilor care au ieşit recent la iveală cu privire la potenţiale legături dintre cei doi arbitri şi Rusia", se arată în comunicatul IIHF.

"Având în vedere importanţa hotărârii şi implicaţiile sale pentru hocheiul pe gheaţă internaţional, IIHF consideră că este absolut esenţial să trimită cazul în faţa Tribunalului Federal Elveţian", adaugă federaţia.

Deşi hotărârile TAS sunt considerate definitive, organismele sportive pot face apel la Tribunalul Federal Elveţian pe motive legale valide.

TAS a recunoscut reacţia controversată la hotărârea sa, dar a reiterat că decizia s-a bazat exclusiv pe dovezile prezentate.

Austria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Norvegia şi Suedia au declarat că vor refuza să înfrunte Rusia la Campionatul Mondial. Un sponsor al competiţiei, AJ Products, s-a retras, în timp ce alţii au spus că ar putea face acest lucru dacă Rusia participă.

Rusia nu va concura la Campionatul Mondial de juniori 2027, care va avea loc luna viitoare, după ce Canada a declarat că va refuza intrarea pe teritoriul său a sportivilor şi oficialilor ruşi şi belaruşi care vin să concureze, chiar şi celor cu vize valabile.

Federaţia rusă de hochei pe gheaţă a numit decizia IIHF de a menţine turneul în Canada "inacceptabilă şi ilegală".

De asemenea, sportivelor ruse li se va interzice accesul în Cehia, care va găzdui Campionatul Mondial de hochei feminin Under-18, în luna ianuarie.