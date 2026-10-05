Djokovic e în finală la Beijing, după ce adversarul a lovit un fan cu mingea în cap şi a fost descalificat

Sârbul Novak Djokovic, favorit 6, s-a calificat, luni, în finala turneului masculin de tenis de la Beijing (China), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste patru milioane de dolari.

Sârbul a profitat din plin de un gest incalificabil comis de adversarul său, rusul Daniil Medvedev, care a fost descalificat după ce a lovit un spectator cu mingea în cap.

Meciul oricum curgea în favoarea sârbului, care servea pentru câştigarea partidei, la 7-5, 5-3, în momentul în care Medvedev, frustrat de pierderea unui punct, a trimis o minge în tribună şi aceasta a lovit un spectator.

De altfel, pe parcursul întregului meci, Medvedev a avut un comportament nepotrivit, el ironizându-şi de câteva ori adversarul.

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Graţie calificării în finala turneului de la Beijing, Novak Djokovic îşi asigură cel puţin 411.480 de dolari şi 330 puncte ATP care îl ajută să revină, practic, între primii 10 jucători ai lumi.

În schimb, Daniil Medvedev, din cauza descalificării, încheie turneul cu 0 puncte şi 0 bani obţinuţi, în condiţiile în care calificarea în semifinale i-ar fi adus 219.295 de dolari şi 200 de puncte ATP.

În ultimul act de la Beijing, Novak Djokovic îl va înfruntă pe australianul Alex de Minaur, favorit 5, care a trecut în semifinale, 6-4, 3-2, abandon, de polonezul Hubert Hurkacz.

Până acum, Novak Djokovic şi Alex de Minaur s-au înfruntat de patru ori, iar sârbul s-a impus de fiecare dată. A fost 6-2, 6-1, 6-2, la Australian Open, în 2023, 7-5, 6-4, la Monte Carlo, în 2024, abandonul lui De Minaur la Wimbledon, în 2024, şi 1-6, 6-4, 6-4, 6-4, la Wimbledon, în 2025.