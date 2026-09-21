Doi piloţi s-au luat la bătaie după o cursă NASCAR

Un incident mai rar întâlnit s-a petrecut, weekendul trecut, la cursa de NASCAR Bristol Night Race, cursă care s-a ţinut pe circuitul Bristol Motor Speedway din Bristol, Tennessee.

Doi piloţi NASCAR s-au luat la bătaie după o cursă - Profimedia

Ryan Blaney şi Carson Hocevar s-au luptat mai multe tururi pentru un loc pe podium şi, în cele din urmă, cei doi piloţi au fost implicaţi într-un incident care avea să-l coste scump pe Blaney.

În final, Hocevar a prins ultima treaptă a podiumului, după Joey Logano şi Kyle Larson, însă pilotul de 23 ani, de la Spire Motorsports, a fost agresat imediat după cursă de Blaney, care l-a acuzat de producerea incidentului ce avea, în cele din urmă, să-l scoată din cursă.

Hocevar a ripostat imediat, iar între cei doi s-a produs o busculadă, după ce mai mulţi piloţi şi oficiali s-au interpus pentru a-i despărţi.