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Doliu pentru Ronald Koeman. Soţia antrenorului a pierdut lupta cu cancerul

Doliu pentru Ronald Koeman. Soţia antrenorului a pierdut lupta cu cancerul Doliu pentru Ronald Koeman. Soţia antrenorului a pierdut lupta cu cancerul - Instagram - Ronald Koeman
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.09.2026, 15:52 | Modificat la 17.09.2026, 15:52

Fostul selecţioner al Olandei este în doliu. Ronald Koeman, a anunţat joi că soţia sa a încetat din viaţă.

„Cu o tristeţe profundă, dar şi cu multă mândrie şi dragoste, ne luăm rămas bun de la frumoasa mea soţie, iubită mamă şi bunică”, a scris Ronald Koeman pe Instagram.

Fostul jucător şi antrenor al FC Barcelona a fost selecţionerul Olandei la cea mai recentă ediţie a Cupei Mondiale.

După eliminarea din şaisprezecimile de finală (împotriva Marocului, la loviturile de departajare), Ronald Koeman şi-a dat demisia.

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Soţia sa, Bartina (65 de ani), a decedat după mai mulţi ani de luptă împotriva cancerului.

M.U.
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