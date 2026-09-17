Fostul selecţioner al Olandei este în doliu. Ronald Koeman, a anunţat joi că soţia sa a încetat din viaţă.

Doliu pentru Ronald Koeman. Soţia antrenorului a pierdut lupta cu cancerul - Instagram - Ronald Koeman

„Cu o tristeţe profundă, dar şi cu multă mândrie şi dragoste, ne luăm rămas bun de la frumoasa mea soţie, iubită mamă şi bunică”, a scris Ronald Koeman pe Instagram.

Fostul jucător şi antrenor al FC Barcelona a fost selecţionerul Olandei la cea mai recentă ediţie a Cupei Mondiale.

După eliminarea din şaisprezecimile de finală (împotriva Marocului, la loviturile de departajare), Ronald Koeman şi-a dat demisia.

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Soţia sa, Bartina (65 de ani), a decedat după mai mulţi ani de luptă împotriva cancerului.