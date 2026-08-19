După ce a leşinat de două ori în trei zile, Jamal Musiala anunţă că suferă de o disfuncţie neurologică 

Internaţionalul german Jamal Musiala a atras atenţia microbiştilor după ce a leşinat de două ori în trei zile, în două meciuri de pregătire susţinute de Bayern Munchen.

Starul lui Bayern a rezistat pe teren doar 17 minute în amicalul cu RB Leipzig, 3-1, şi doar opt minute în amicalul cu Heidenheim, 4-2.

De fiecare dată, Musiala a pătruns pe teren după pauză, dar a leşinat pe teren, fără să fie atins de vreun adversar, astfel că a avut nevoie, la rândul său, să fie înlocuit, spre uimirea celor care urmăreau partidele lui Bayern Munchen.

După al doilea moment de leşin, Musiala a recunoscut că suferă de o disfuncţie neurologică, această disfuncţie stând la baza momentelor de leşin.

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"În primul rând, sunt bine! Mai presus de toate, sunt incredibil de recunoscător pentru toate mesajele și pentru sprijinul vostru. Înțeleg că mulți dintre voi sunteți îngrijorați. Vreau să liniștesc aceste temeri astăzi și să explic puțin mai mult. Am fost diagnosticat cu episoade scurte și temporare de absență, care sunt ușor de tratat și sunt cauzate de o disfuncție neurologică. Acestea pot duce la momente precum cele care au avut loc recent, împotriva lui Leipzig și acum la Heidenheim. Știu că la prima vedere pot părea înfricoșătoare, dar în acest moment fac pur și simplu parte din viața de zi cu zi. Primesc cea mai bună îngrijire medicală posibilă în această privință și sunt foarte optimist. FC Bayern și oamenii cei mai apropiați de mine sunt mereu alături de mine și mă susțin în această perioadă. Ceea ce este important este că nu există niciun risc suplimentar pentru sănătate. În urma consultărilor apropiate și a comunicării regulate cu diferiţi specialiști, a fost dorința mea personală să înfrunt această provocare și, cu aprobarea specialiștilor neurologi, să continui să fac ceea ce mă ajută cel mai mult în recuperare: pur și simplu să-mi trăiesc viața de zi cu zi și să continui să-mi urmez pasiunea de a juca fotbal. Mi-am asumat responsabilitatea pentru această decizie. Per total, am un sentiment foarte bun și sunt pe drumul cel bun. Ceea ce mă ajută cel mai mult pe acest drum este să continui să lupt pentru victorii și trofee alături de echipa mea, cu sprijinul vostru incredibil. Sper că acest mesaj vă ajută să mă înțelegeți mai bine. În același timp, vă rog să înțelegeți că vreau să păstrez în continuare această problemă în cercul celor mai apropiați oameni, al clubului și al specialiștilor. Vă mulțumesc foarte mult", a fost mesajul transmis de Jamal Musiala.

Starul lui Bayern Munchen recunoaşte, practic, că joacă fotbal pe semnătura, iar cei de la Bayern Munchen sunt încrezători că fotbalistul le poate fi de folos, în continuare, în ciuda momentelor de leşin.