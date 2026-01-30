Elias Charalambous, reacţie după ratarea calificării în play-off-ul Europa League

FCSB, campioana României la fotbal, a încheiat la egalitate, 1-1, meciul cu Fenerbahce Istanbul din ultima etapă a grupei de Europa League şi a ratat calificarea în faza următoare a competiţiei.

Elias Charalambous este mulţumit de parcursul său ca antrenor al FCSB - Profimedia

FCSB a încheiat pe locul 27 grupa de Europa League, la două puncte de Brann Bergen, ocupanta locului 24, ultimul care asigura calificarea în play-off-ul pentru optimi.

Astfel, FCSB ratează posibilitatea de a reedita parcursul din sezonul precedent când nu doar că a trecut de grupă, dar a ajuns chiar până în optimi, după ce a depăşit-o pe PAOK Salonic în play-off, 2-0 şi 2-1.

Există informaţii care arată că ratarea calificării s-ar putea să-l coste postul pe antrenorul Elias Charalambous, însă tehnicianul cipriot se anunţă pregătit să accepte orice decizie ia conducerea clubului.

Articolul continuă după reclamă

"Nu ştiu ce se va întâmpla, dar sunt pregătit pentru orice. Fotbalul aşa este. Când pierzi meciuri, responsabilitatea e a antrenorului. Nu mi-am făcut încă bagajul, sunt de mult aici şi am multe bagaje de făcut. Nu mă tem de acest lucru. Când am venit aici, antrenorii stăteau două-trei luni, eu sunt de aproape trei ani. Într-o zi va veni şi ziua să plec. Nu ştiu dacă va veni săptămâna viitoare sau mai târziu", a fost mesajul ferm transmis de tehnicianul cipriot.

Elias Charalambous şi-ar putea salva totuşi sezonul cu o eventuală calificare în play-off-ul Superligii, chiar dacă FCSB este, momentan, abia pe locul 11 în clasamentul campionatului naţional, la cinci puncte de locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off, cu şapte etape înainte de finalul sezonului regulat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰