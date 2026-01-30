Bătaie cu cuțite la o sală de fitness din Capitală: 7 tineri, reținuți. Unul dintre ei ar fi trapperul MGK666

Scandal violent într-o sală de fitness din Sectorul 6 al Capitalei. Șapte tineri, cu vârste între 16 și 25 de ani, au fost reținuți după ce un conflict izbucnit în vestiar a degenerat, iar în timpul altercației au fost scoase cuțite, spray-uri lacrimogene și alte arme albe, intervenția poliției fiind solicitată prin apel la 112. Potrivit unor surse din anchetă, printre cei implicaţi se numără şi trapperul MGK666

Șapte tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani au fost reținuți după ce au provocat un conflict violent la o sală de fitness din Sectorul 6 al Capitalei, în care au fost folosite arme albe.

Incidentul s-a petrecut joi, când Secția 25 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că mai multe persoane se agresează fizic în incinta sălii SAS Gym din Sectorul 6 al Capitalei, folosind arme albe. Polițiștii au găsit la ieșirea din incinta locației mai multe persoane care ar fi fost implicate în conflict.

Cuțite, spray-uri lacrimogene și alte arme, găsite de polițiști

La efectuarea controlului corporal al acestora și al bagajelor au fost găsite spray-uri iritante-lacrimogene, două cuțite tip briceag cu lungimea de 23 cm și 47 cm, un cuțit tip sabie cu lungimea de 47.

Nouă persoane au fost conduse la sediul subunității în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale. Potrivit surselor Observator, unul dintre autori este trapperul MGK666.

Şi în toaleta dintre etaje au fost găsite abandonate: o borsetă în care se afla un briceag cu lama de 15 cm, o borsetă în care se afla un pistol tip airsoft și o macetă cu lama de 60 cm.

Conflict pornit din vestiar, degenerat în amenințări

Anchetatorii au stabilit că, în timp ce se aflau la vestiarul din sala de fitness, ar fi pornit un conflict verbal între un tânăr în vârstă de 28 de ani și alți șapte tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani. Aceștia și-au adresat reciproc amenințări. Ulterior, conflictul ar fi degenerat. Tinerii au manipulat în scop de intimidare mai multe arme albe, pe care le-ar fi scos din bagajele personale. Acestea nu au fost folosite în agresiune.

În acest context, mai multe persoane care erau prezente în vestiar ar fi părăsit locația, întrucât le-ar fi fost indusă o stare de temere și de indignare.

Față de cei șapte tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Sunt în curs activități pentru prinderea bănuitului de 28 de ani.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 25 Poliție pentru port fără drept de substanțe sau obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

