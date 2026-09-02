Enzo Fernandez, prezentat la Manchester City. Englezii au "spart" o jumătate de miliard de euro pe transferuri

Una dintre cele mai aşteptate mutări din finalul perioadei de mercato s-a finalizat cu doar aproximativ o oră înainte de finalul perioadei de mercato, mijlocaşul argentinian Enzo Fernandez fiind prezentat oficial drept noul jucător al celor de la Manchester City.

"Cetăţenii" au schimbat aproape total linia de mijloc a echipei în această vară, iar pe finalul perioadei de mercato şi-au asigurat şi semnătura "perlei coroanei", Enzo Fernandez fiind adus de la rivala Chelsea Londra pentru o sumă record, 145 de milioane de euro.

Enzo Fernandez, 25 de ani, a semnat un contract pe cinci ani cu Manchester City şi devine unul dintre cei mai scumpi fotbalişti din istorie, mai ales în condiţiile în care el fusese cumpărat de Chelsea Londra de la Benfica Lisabona, în ianuarie 2023, pentru 121 de milioane de euro.

Cu transferul lui Enzo Fernandez, oficialii lui Manchester City au depăşit o jumătate de miliard de euro investiţii în vara lui 2026 în achiziţionarea de jucători. Asta în ciuda faptului că "cetăţenii" au avut probleme din cauza încălcării regulilor fair-play-ului financiar.

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Manchester City a investit 526,2 milioane de euro pentru a-i aduce pe Enzo Fernandez, de la Chelsea Londra, Elliot Anderson, de la Nottingham Forest, Ayyoub Bouaddi, de la Lille, Iliman Ndiaye, de la Everton, Allan, de la Palmeiras, Mathys Detourbet, de la Troyes, Jeremy Monga, de la Leicester, Pierce Charles, de la Sheffield Wednesday, şi Gerónimo Rulli, de la Olympique Marseille.

Chiar dacă a şi vândut bine, Savinho la Tottenham Hotspur, pentru 87,7 milioane de euro, Tijjani Reijnders la Al Qadsiah, pentru 61 de milioane de euro, sau Rodri la FC Barcelona, pentru 60 de milioane de euro, Manchester City încheie perioada de mercato din vara acestui an cu un deficit colosal, minus 189,18 milioane de euro.