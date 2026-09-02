Veşti bune pentru tinerii care nu au reuşit să-şi cumpere încă o casă! Statul oferă teren în folosință gratuită pentru a-şi construi locuinţe. Pare ceva ireal, dar această lege este în România de 20 de ani, însă puţine primării au decis să o aplice. În Cluj, de exemplu, bătălia cea mai mare este în localităţile din apropierea reşedinţei de judeţ. Există însă şi câteva criterii. Doritorii trebuie să aibă până în 35 de ani şi să înceapă imediat construcţia unei case, pe propriii bani. În acest fel, multe sate vor fi repopulate şi întinerite şi, în plus, este o şansă ca tinerii plecaţi în diaspora să revină astfel acasă.

"Aici vor fi 17 parcele. Şi celelalte 50 de parcele, cu care suntem deja în studiu şi avem avize la ele, sunt în partea de sus".

Astăzi, e doar o bucată de păşune din comuna Vultureni, în judeţul Cluj, dar în câţiva ani autorităţile locale spun că aici va fi cel mai nou cartier al comunei, cu locuinţe construite de tineri, pe terenurile puse la dispoziţie de primărie.

Terenuri gratuite pentru tinerii care vor să-şi construiască o casă

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Prin această măsură, autoritățile vor să scadă mult media de vârstă a comunei, aflată la doar 30 de kilometri de Cluj-Napoca.

"În total o să avem cred că 100 de parcele. Proiectul se adresează tuturor celor care ar vrea să vină în comuna Vultureni, care ar vrea să se mute în comună, care doresc să se întoarcă în ţară", a declarat Paul Cecan, primarul comunei Vultureni.

Primăria speră să-i convingă şi pe românii plecaţi în străinătate să se întoarcă

Maria are băiatul stabilit la Londra de mai bine de un deceniu şi nu de puţine ori au discutat despre întoarcerea lui în ţară. Crede că o astfel de măsură l-ar face să vină mai uşor.

"Dacă primeşte gratis, tare şi-ar dori mult să vină. Mulţi, nu doar 1-2, care sunt plecaţi. Măcar terenul, că probabil şi-a strâns ceva bani să-şi facă şi aici sunt foarte scumpe", a spus Maria, localnică.

Modelul unei alte comune din Cluj: 40 de parcele scoase la licitaţie

În Aiton, altă comună din Cluj, autorităţile au găsit o soluţie pentru a nu fi constrânse de vârsta maximă de 35 de ani pe care o prevede legea terenurilor pentru tineri. Aici, au fost scoase la licitaţie cu plic închis 40 de parcele, pentru oricine doreşte.

"Lumea a fost mulţumită, am făcut un lucru care a adus altă structură a populaţiei. Am oameni cu pregătire, care au copiii, ceea ce ne lipsea până acum că nu prea am avut nici copii la şcoală", a subliniat Nicolae Făgădar, primarul comunei Aiton.

Lucian a ales să se mute aici în urmă cu doi ani. El a concesionat terenul cu 12 euro pe metru pătrat şi a început să-şi construiască o casă în regie proprie.

"Dacă mai fac şi piscină nu am cum să depăşesc 100.000 de euro. Cu amenajare de curte. În Cluj, simplu. Cumpăram o garsonieră confort 1. Cu 2 camere, sub nicio formă", a precizat Lucian Viziteu, localnic.

Legea care permite primăriilor să ofere gratuit terenuri este în vigoare din 2003

Legea care permite autorităţilor locale să ofere tinerilor în folosință gratuită pentru a-și construi o locuință este în vigoare din 2003 şi stabileşte suprafeţele care pot fi oferite, în funcţie de zone.

Scopul este de a repopula satele îmbătrânite din România. În plus, este şi o şansă de a-i întoarce în ţară pe tinerii plecaţi la muncă în străinătate.

"Este o variantă să ne aducem oamenii acasă, dar în primul rând când chemi pe cineva acasă să vină să se reîntoarcă în ţară să îi oferi şi ocazia de a se angaja, să aibă şi un salariu decent. Nu va pleca nimeni din Germania sau din altă ţară de la un salariu de 3.000 de euro să vină la 3.000 de lei", a explicat Dumitru Ion Popescu, primarul comunei Drăguţeşti.

Mai mult de atât, chiar dacă ar dori să aplice această inițiativă, unii primari spun că nu au terenuri la dispoziţia lor să o facă.