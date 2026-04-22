Universitatea Cluj, finalistă în Cupa României la fotbal. Ardelenii au trecut de FC Argeş în semifinale 

Universitatea Cluj s-a calificat, marţi seara, în finala Cupei României la fotbal, după ce a trecut de FC Argeş, la lovituri de departajare.

Duelul de la Mioveni a fost unul extrem de echilibrat. Argeşenii au început mai bine partida şi au deschis scorul, prin Ricardo Matos, dar ardelenii au revenit pe parcurs şi au egalat pe final, prin Mendy.

Cum în reprizele suplimentare nu s-a mai modificat tabela, cele două formaţii au ajuns la lovituri de departajare, capitol la care fotbaliştii de la Universitatea Cluj au avut câştig de cauză.

Universitatea s-a impus, scor 5-4. Au punctat Bic, Lukic, Mendy, Drammeh şi Macalou, respectiv Sadriu, Brobbey, Borţa şi Blagaic. Argeşenii au fost trădaţi tocmai de golgeterul Bettaieb, care a executat lamentabil şi a trimis-o pe Universitatea Cluj în finala Cupei României.

În ultimul act al competiţiei, ardelenii vor da piept, pe 13 mai, la Sibiu, cu învingătoarea dintre Dinamo Bucureşti şi Universitatea Craiova, formaţii care se înfruntă joi, 23 aprilie, de la ora 20.30, pe Arena Naţională din Bucureşti.

La finalul partidei de la Mioveni, oficialii şi jucătorii de la Universitatea Cluj s-au bucurat pentru accederea în ultimul act al Cupei României, dar au şi acuzat preţul plătit, respectiv efortul depus şi asta în perspectiva duelului extrem de important pe care Universitatea Cluj îl are de disputat cu CFR Cluj, în Superliga, sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20.30.

Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istorie. Suma uluitoare plătită
Miliardarul apropiat de Mircea Lucescu a cumpărat cel mai scump apartament din istorie. Suma uluitoare plătită
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare
Meko, acuzat că a furat mașina pe care i-o vânduse unui băiat! Declarații halucinante
Meko, acuzat că a furat mașina pe care i-o vânduse unui băiat! Declarații halucinante
