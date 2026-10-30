FCSB, momente dificile în Cupa României. Înfrângerea cu Gloria Bistriţa o obligă să câştige cu Csikszereda

Joi s-au jucat ultimele meciuri din etapa a II-a a grupelor Cupei României la fotbal, iar Gloria Bistriţa a produs surpriza serii, trupa antrenată de Sebastian Moga impunându-se, 1-0, în confruntarea cu FCSB.

FCSB a pierdut meciul cu Gloria Bistriţa, din deplasare, din Cupa României - Profimedia

Singurul gol al meciului a venit la jumătatea primei reprize, când Bradu a punctat după o gravă eroare în defensiva adversă. FCSB a dominat meciul, dar a făcut-o într-un mod steril, gazdele ratând o altă mare ocazie spre finalul confruntării.

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne cu 3 puncte în Grupa C, după două meciuri, şi este obligată să câştige în ultima etapă, acasă, cu Csikszereda Miercurea Ciuc, dacă vrea să mai spere la o eventuală calificare în faza sferturilor de finală.

În celelalte meciuri jucate joi seara, în Cupa României, s-au înregistrat următoarele rezultate: Concordia Chiajna - Sepsi Sf. Gheorghe 1-1, FC Voluntari - Universitatea Craiova 1-1.