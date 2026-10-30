O femeie din Australia condamnată pentru uciderea a trei rude ale fostului soţ, prin servirea unei mese în care a amestecat ciuperci otrăvitoare, a pierdut recursul împotriva condamnărilor pentru omor, instanţa anulându-i totodată şansele de eliberare condiţionată, relatează Reuters.

Ce pedeapsă a primit o femeie care a otrăvit cu ciuperci 3 rude ale fostului soţ la o masă în familie - Profimedia

Erin Patterson, în vârstă de 51 de ani, a fost declarată vinovată anul trecut de uciderea celor trei rude în vârstă ale soţului său, servindu-le un preparat "Beef Wellington" contaminat cu ciuperci otrăvitoare din specia "death cap", într-un caz care a captivat întreaga Australie.

Ea a fost condamnată la închisoare pe viaţă, cu o perioadă de 33 de ani fără drept la eliberare condiţionată, una dintre cele mai lungi pedepse pronunţate vreodată împotriva unei femei în această ţară.

Patterson a negat întotdeauna că ar fi comis vreo infracţiune, susţinând că decesele au fost accidentale.

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Ea a formulat apel pe mai multe motive, susţinând că anumite probe ar fi trebuit excluse din proces, că interogatoriul ei a fost inechitabil şi că o eroare care a dus la cazarea juriului în acelaşi hotel cu celelalte părţi implicate în caz a compromis rezultatul.

Vineri, un complet format din trei judecători a declarat că aceste motive erau insuficiente pentru admiterea apelului.

Un apel separat formulat de acuzare, care susţinea că acordarea unei perioade fără drept la eliberare condiţionată lui Patterson era inadecvată având în vedere gravitatea infracţiunilor sale, a fost admis.

"Această infracţiune a fost extrem de rece şi calculată şi trebuie condamnată în cei mai fermi termeni. Având în vedere toate circumstanţele şi după o analiză atentă, am ajuns la concluzia că acest caz implică o criminalitate atât de şocantă, încât nu este oportun să se stabilească o perioadă fără drept la eliberare condiţionată", a declarat judecătorul Stephen McLeish, vorbind în numele unui complet format din trei judecători care au judecat apelurile, în faţa Curţii Supreme din Victoria, la Melbourne.

Avocatul lui Patterson nu a răspuns imediat la solicitarea de a face un comentariu.

Anul trecut, un juriu a stabilit că Patterson şi-a invitat soacra, Gail Patterson, socrul, Donald Patterson, şi sora lui Gail, Heather Wilkinson, la un prânz în 2023, la domiciliul său din Leongatha, un oraş cu aproximativ 6.000 de locuitori, situat la circa 135 km (84 de mile) sud-est de Melbourne, şi le-a servit un prânz otrăvit.

Ea a fost condamnată, de asemenea, pentru tentativa de omor asupra lui Ian Wilkinson, soţul lui Heather, care a supravieţuit mesei.

Procesul, care a durat 11 săptămâni şi s-a desfăşurat în oraşul rural Morwell din apropiere, ⁠a atras ​atenţia întregii lumi, iar cazul a dat naştere, de atunci, la mai multe ​podcasturi şi cărţi.

Serviciul american de streaming Paramount+ a anunţat săptămâna aceasta că actriţa neozeelandeză Melanie Lynskey o va interpreta pe Patterson într-un serial în şase episoade ​care va prezenta cazul.

A folosit ca pretext cancerul pentru a-şi atrage oaspeţii

La masa organizată de Erin Patterson în 29 iulie 2023, se aflau Don şi Gail Patterson, părinţii soţului ei, Simon. Mătuşa lui Simon, Heather Wilkinson, şi unchiul Ian, pastor al unei biserici baptiste locale, erau şi ei prezenţi. Simon a refuzat invitaţia, explicând că se simte incomod. "Sper că te vei răzgândi", i-a răspuns Erin Patterson prin SMS. Separaţi din 2015 fără a fi divorţaţi, relaţia lor se deteriorase din cauza unui dezacord privind plata pensiei alimentare.

Patterson le-a spus oaspeţilor că suferă de cancer şi le-a cerut sfaturi despre cum să le spună acest lucru copiilor ei, potrivit procuraturii. Cu toate acestea, niciun dosar medical nu menţiona un astfel de diagnostic. Procuratura a concluzionat că era vorba de o minciună pentru a-şi atrage oaspeţii. Pentru masă, australianca a amestecat fileuri de vită cu ciuperci, învelind totul în aluat foietaj pentru a prepara vită Wellington. Un fel de mâncare "delicios", potrivit mătuşii Heather Wilkinson.

Ciupercile, identificate ulterior ca amanita phalloides, pot avea un gust dulce care ascunde caracterul lor toxic. Acestea se numără printre cele mai mortale ciuperci de pe planetă şi sunt responsabile de 90% din toate decesele cauzate de consumul de ciuperci otrăvitoare. Don, Gail şi Heather au murit în decurs de o săptămână. Numai Ian, pastorul, a supravieţuit, după săptămâni de spitalizare.

Erin Patterson a fost descrisă ca o mamă atentă, care juca un rol activ în cadrul comunităţii locale, oferindu-se voluntară pentru a edita buletinul informativ al localităţii. Era, de asemenea, membră a unui grup de pe Facebook unde discuta despre cele mai celebre crime din Australia. Prietena ei, Christine Hunter, a declarat la proces că avea reputaţia de "detectiv de excepţie".

La bară, Patterson a asigurat că nu a vrut să omoare pe nimeni şi a susţinut că otrăvirea a fost accidentală. La sfârşitul procesului, justiţia a dezvăluit însă că ea fusese suspectată de poliţie că a încercat să-şi omoare soţul de trei ori între 2021 şi 2022. Era vorba tot de mâncăruri otrăvite, şi anume paste cu sos bolognese, pui korma şi un wrap cu legume.