Comunitatea atletismului spaniol este în doliu în urma decesului săritoarei în lungime Julietta Gallego, în vârstă de 24 de ani, care s-a numărat printre cele 69 de persoane ce șiau pierdut viața în accidentul feroviar petrecut în Urda (Toledo, centrul Spaniei), fapt confirmat joi de Federația regală spaniolă de atletism (RFEA), citată de EFE.

Doliu în sportul spaniol. Atleta Juliette Gallego a murit în accidentul feroviar de la Toledo Doliu în sportul spaniol. Atleta Juliette Gallego a murit în accidentul feroviar de la Toledo - Profimedia

'Familia atletismului spaniol este alături de cei îndoliați în urma dispariției Juliettei Gallego, sportivă legitimată la AD Sprint, în accidentul feroviar produs la Urda (Toledo)', a transmis RFEA pe rețelele sale de socializare, potrivit Agerpres.

Gallego, care era specializată în proba de săritură în lungime, precum și în cea de sprint pe 60 de metri, a stabilit un record personal de 5,90 m la săritura în lungime în cadrul Campionatelor indoor ale Spaniei pentru categoria sub 23 de ani, desfășurate în 2023 la Antequera.

''Dorim să ne exprimăm condoleanțele și să oferim întregul nostru sprijin familiei sale, celor dragi și colegelor de club', a adăugat RFEA.

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La rândul său, clubul Asociacion Deportiva Sprint, cu sediul la Madrid, și-a exprimat, de asemenea, regretul profund față de decesul tinerei atlete spaniole: 'Suntem devastați și dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei sale, prietenilor, colegelor de echipă și tuturor celor care au iubit-o'.

Clubul va ține un minut de reculegere în memoria sportivei, joi, pe pistele de atletism de la școlile Paracuellos și Santa Ana (Madrid).