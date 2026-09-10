Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) îşi va exprima joi poziţia cu privire la candidatura lui Gianni Infantino pentru un nou mandat la preşedinţia FIFA. Decizia va fi făcută publică după-amiaza, la finalul unei şedinţe a comitetului executiv organizată joi la sediul FFF. Dacă nu vor apărea surprize majore, forul ar urma să-şi retragă sprijinul pentru Infantino, potrivit unei surse apropiate dosarului, care a precizat că această decizie trebuie luată în mod colegial şi nu unilateral, relatează AFP, conform News.ro .

Federaţia Franceză de Fotbal ar urma să-şi retragă public sprijinul pentru Gianni Infantino - Profimedia

Singurul candidat declarat pentru alegerile programate la 18 martie, liderul fotbalului mondial se agăţă de funcţia sa în ciuda apelurilor la demisie şi a presiunii exercitate de mai multe federaţii sau confederaţii care i-au retras sprijinul.

De câteva săptămâni, lumea fotbalului este divizată în ceea ce priveşte leadershipul său, considerat opac de adversarii săi, care îi reproşează că a elaborat, fără consultare, un proiect de creare a unei societăţi comerciale deschise investitorilor privaţi în proporţie de 20%, în care să fie canalizate veniturile din Cupa Mondială.

În faţa valului de proteste provocat de dezvăluirea proiectului său, liderul aflat la conducerea FIFA din 2016 a renunţat la acesta patru zile mai târziu. De atunci, mai multe federaţii europene şi-au retras sprijinul acordat lui Infantino, printre care Suedia, Scoţia, Italia şi Belgia, la fel ca şi grupuri de suporteri, foşti jucători sau unul dintre vicepreşedinţii consiliului FIFA, maghiarul Sandor Csanyi.

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În ceea ce priveşte acest proiect considerat „inadecvat”, FFF şi-a exprimat dezacordul cu privire la fond, formă, metodă şi lipsa de transparenţă, potrivit unei surse apropiate dosarului.