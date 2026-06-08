Florentino Perez a fost reales preşedintele lui Real Madrid şi pariază totul pe Jose Mourinho

Florentino Perez a obţinut un nou mandat de preşedinte al clubului de fotbal Real Madrid, după ce a câştigat alegerile la care a mai candidat şi afaceristul Enrique Riquelme, fondatorul COX Energy.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano anunţă iminenta instalare a lui Jose Mourinho la Real Madrid, după victoria lui Florentino Perez din alegeri - Facebook/Fabrizio Romano

Deşi a dat asigurări că este pregătit să dea câteva lovituri notorii pe piaţa transferurilor, Riquelme nu a reuşit să se ridice la nivelul contracandidatului şi a trebuit, în cele din urmă, să se recunoască învins.

Conform oficialilor de la Real Madrid, Florentino Perez a obţinut circa 65% din voturile fanilor, fiind votat de 21.741 dintre cotizanţii clubului Real Madrid, în timp ce Enrique Riquelme a obţinut circa 35% din voturile fanilor, fiind votat de 11.814 dintre cotizanţii grupării madrilene.

Astfel, Florentino Perez, 79 de ani, a obţinut un nou mandat de preşedinte al clubului de fotbal Real Madrid. Perez este în fruntea "galacticilor" din vara lui 2009, după ce a mai condus clubul madrilen şi în perioada 2000-2006.

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Iar informaţiile arată că Florentino Perez este gata să parieze totul pe mâna legendarului antrenor portughez Jose Mourinho, care ar urma să fie instalat drept noul tehnician al echipei.

Jose Mourinho, 63 de ani, a mai condus-o pe Real Madrid în perioada 2010-2013, când a reuşit să câştige La Liga (2012), Copa del Rey (2011) şi Supercupa Spaniei (2012).

Pe lângă revoluţia de pe banca tehnică, la Real ar urma să aibă loc o revoluţie şi la nivel de lot de jucători. Se aşteaptă mai multe plecări, primele nume vehiculate fiind veteranii Daniel Carvajal şi David Alaba, ambii 34 de ani. În schimb, printre posibilele veniri se vehiculează deja numele fundaşilor Denzel Dumfries, de la Internazionale Milano, şi Ibrahima Konate, de la FC Liverpool. Totuşi, este de aşteptat ca despre eventuale transferuri de jucători să se vorbească mai mult abia după încheierea Campionatului Mondial de fotbal din America de Nord.