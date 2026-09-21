Florin Tănase, primul gol în tricoul celor de la Omonia Nicosia 

Mijlocaşul român Florin Tănase a marcat, duminică seara, primul său gol în tricoul noii sale formaţii, Omonia Nicosia.

În etapa a 4-a din campionatul Ciprului, Omonia Nicosia s-a impus la pas, scor 4-1, în confruntarea cu Krasava, rezultat în urma căruia Omonia a urcat pe locul 3, cu opt puncte, la un singur punct de liderul AEK Larnaca.

Trimis pe teren încă din primul minut al partidei, Florin Tănase a fost unul dintre cei mai activi jucători ai echipei sale şi a reuşit să marcheze golul 2-1 în minutul 57, gol care, practic, a schimbat soarta meciului, gazdele reuşind să se distanţeze pe final.

Tănase a fost înlocuit la scurt timp după golul marcat, în locul său intrând internaţionalul suedez Muamer Tankovic. Românul a fost înlocuit în special pentru că avea deja un cartonaş galben văzut în prelungirile primei reprize.

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Ajuns în urmă cu circa trei săptămâni la Omonia Nicosia, de la FCSB, Florin Tănase a reuşit, încet, dar sigur, să devină piesă de bază la noua sa echipă. Românul a bifat 158 de minute, până acum, în cinci meciuri jucate în tricoul celor de la Omonia Nicosia.