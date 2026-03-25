Fotbaliştii din Noua Zeelandă, dispuşi să joace meciul cu Iranul de la Cupa Mondială în afara teritoriului SUA

Fotbaliştii din naţionala Noii Zeelande au anunţat, prin diferite modalităţi, că ar fi dispuşi să joace meciul cu Iranul, de la Cupa Mondială din vară, în afara teritoriului Statelor Unite ale Americii.

Noua Zeelandă şi Iran fac parte din Grupa G de la Cupa Mondială, grupă în care au mai fost repartizate şi Belgia şi Egipt.

Naţionala Iranului ar fi obligată să joace cele trei meciuri din grupă în Statele Unite ale Americii, două la Los Angeles şi unul la Seattle, însă, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, acest scenariu nu mai pare plauzibil.

Oficialii Federaţiei de la Teheran au făcut, deja, solicitare la FIFA pentru a juca cele trei meciuri în Mexic, iar în ultimele zile au venit mesaje de încurajare tocmai de la fotbaliştii din naţionala Noii Zeelande, una dintre adversarele Iranului de la turneul final.

Articolul continuă după reclamă

Conform news.ro, mijlocaşul Ryan Thomas, de la Zwolle, a precizat că "cei din Iran merită să fie acolo, pentru că s-au calificat. Dacă trebuie să jucăm împotriva lor în Mexic sau Canada, atunci da, vom juca acolo. Pentru mine nu e chiar o problemă".

De asemenea, Kosta Barbarouses, atacantul lui Western Sydney Wanderers, a transmis că "nu cred că ne-ar afecta deloc pregătirea dacă am juca împotriva lor în Mexic sau Canada. Oricum, avem deja un loc de cantonament înainte de primul nostru meci".

iran noua zeelanda cupa mondiala 2026
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral?
Observator » Sport » Fotbaliştii din Noua Zeelandă, dispuşi să joace meciul cu Iranul de la Cupa Mondială în afara teritoriului SUA
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.