Sorana Cîrstea, calificare fără emoţii în turul III de la Roma

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, ocupanta locului 27 mondial, s-a calificat, joi, în turul III al turneului feminin de tenis de la Roma (Italia), competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste 7,2 milioane de euro.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul III al turneului de tenis de la Roma

Sorana Cîrstea, favorită 26 la Roma, s-a calificat fără emoţii în turul III, ea reuşind să o învingă clar, 6-2, 6-0, pe Tatjana Maria, din Germania, locul 54 mondial, la capătul unui meci care a durat doar 55 de minute.

Graţie acestui succes, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 46.080 euro şi 65 de puncte WTA, puncte care o ajută, momentan, să-şi consolideze locul 27 mondial.

Însă, pentru Sorana ar putea urma un meci extrem de complicat, cu Aryna Sabalenka, din Belarus, ocupanta locului 1 mondial şi principala favorită a turneului de la Roma. Asta, evident, în cazul în care Sabalenka nu se încurcă joi seara, în turul II, cu Barbora Krejcikova, din Cehia.

Sorana are palmares negativ cu Aryna Sabalenka, 1-2 la victorii în meciuri directe. Românca a bătut-o pe sportiva din Belarus la Miami, în 2023, 6-4, 6-4, dar Sabalenka şi-a luat revanşa şi a bătut-o pe româncă atât la Madrid, în 2023, 6-4, 6-3, cât şi la Brisbane, anul acesta, 6-3, 6-3.

Culmea este că Sorana are acelaşi palmares, 1-2 la victorii în meciuri directe, şi cu Barbora Krejcikova. Pe cehoaică a învins-o la Dubai, în 2020, 7-6, 1-6, 6-3, în timp ce Krejcikova a învins-o pe româncă la Nurnberg, în 2017, 6-4, 4-6, 6-0, şi la Strasbourg, în 2021, 6-3, 6-3.

Vineri, într-un alt meci din turul II al turneului de la Roma, Jaqueline Cristian, locul 28 mondial şi a 33-a favorită a competiţiei, o va înfrunta pe Karolina Plişkova, din Cehia, locul 130 mondial. Va fi primul meci direct între cele două sportive.

