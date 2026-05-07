Paris Saint Germain - Arsenal Londra este finala Champions League 2026. Când se joacă şi care e favorita

Miercuri seara s-a stabilit a doua echipă calificată în finala Champions League 2026, Paris Saint Germain reuşind să treacă, nu fără emoţii, de Bayern Munchen.

După 5-4 pentru parizieni, în tur, la Paris, cele două formaţii au încheiat la egalitate returul de la Munchen, de miercuri seara, scor 1-1. Dembele a deschis scorul pentru oaspeţi, în minutul 3, după un contraatac ucigător, iar Bayern nu a reuşit decât să egaleze, în prelungiri, prin Kane, în ciuda forcingului de final.

Partida a fost umbrită de cel puţin două decizii discutabile luate de brigada condusă de centralul portughez Joao Pinheiro. Mai întâi, acesta a trecut cu vederea un henţ comis de Nuno Mendes, de la Paris Saint Germain, henţ pentru care fundaşul portughez, deja avertizat cu cartonaş galben, ar fi putut fi eliminat. Apoi, Pinheiro a decis să nu acorde penalty pentru Bayern Munchen pentru un alt presupus henţ comis de parizieni, de această dată în propriul careu. Vitinha a degajat balonul în mâna lui Joao Neves, iar centralul a decis să lase jocul să continue.

Paris Saint Germain - Arsenal Londra este finala Champions League 2026

Astfel, Paris Saint Germain a trecut de Bayern Munchen, 6-5 la general, şi joacă împotriva celor de la Arsenal Londra, în finala Champions League 2026.

Anul trecut, cele două formaţii s-au înfruntat în semifinale, iar câştig de cauză a avut Paris Saint Germain, formaţie care a câştigat ambele manşe, 1-0 în deplasare şi 2-1 pe teren propriu.

Finala Champions League 2026, dintre Paris Saint Germain şi Arsenal Londra, va avea loc sâmbătă, 30 mai, de la 19.00, ora României, pe Puşkaş Arena, stadion din Budapesta, capitala Ungariei.

Parizienii intră în ultimul act al competiţiei din postura de deţinătoare a trofeului, însă este puţin probabil ca Paris Saint Germain să mai repete întru-totul succesul istoric de anul trecut, când Paris Saint Germain a zdrobit-o în finală pe Internazionale Milano, 5-0.

Cât costă biletele la finala UCL 2026

Finala Champions League 2026 se joacă pe o arenă cu peste 67.000 de locuri şi, în mod normal, stadionul va fi arhiplin la startul finalei. Asta în ciuda faptului că biletele nu sunt deloc ieftine.

Concret, cel mai ieftin bilet costă 70 de euro şi aceste tichete se adresează strict susţinătorilor celor două echipe. În rest, preţurile biletelor variază în funcţie de categorii. Avem bilete la 180 de euro (Categoria 3), 650 de euro (Categoria 2) sau 950 de euro (Categoria 1).

Paris Saint Germain, uşor favorită în finala cu Arsenal Londra

Pe lângă avantajul moral al victoriei obţinute în dubla cu Arsenal Londra de anul trecut, din semifinalele Champions League, Paris Saint Germain pare că traversează şi o perioadă mai bună, din punct de vedere sportiv, în raport cu gruparea engleză, astfel că bookmakerii o văd pe Paris Saint Germain drept favorită în finala de pe 30 mai.

Paris Saint Germain are nouă victorii, două egaluri şi o înfrângere în ultimele 12 meciuri oficiale, astfel că bookmakerii îi acordă o cotă de 1,62 pentru câştigarea finalei Champions League 2026 şi o cotă de 2,3 pentru câştigarea finalei Champions League 2026 în 90 de minute.

Arsenal Londra are şase victorii, două egaluri şi patru înfrângeri în ultimele 12 meciuri oficiale, astfel că bookmakerii îi acordă o cotă de 2,3 pentru câştigarea finalei Champions League 2026 şi o cotă de 3,3 pentru câştigarea Champions League 2026 în 90 de minute.

