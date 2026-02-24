George Puşcaş, prezentat oficial la Dinamo Bucureşti. Atacantul a semnat pe un an şi jumătate

Reprezentanţii clubului de fotbal Dinamo Bucureşti au oficializat, marţi, înregimentarea atacantului George Puşcaş, fotbalist pentru aducerea căruia negociau de mai mult timp.

Conform celor de la Dinamo, internaţionalul român a semnat un contract valabil pe un an şi jumătate, până în vara anului 2027, şi va purta numărul 47 pe tricou la noua sa echipă.

Ajuns la aproape 30 de ani, George Puşcaş urmează să joace în premieră în prima ligă din România, în condiţiile în care atacantul a plecat încă de la vârsta de 17 ani în străinătate.

George Puşcaş are în palmares şapte meciuri jucate pentru Internazionale Milano, nouă goluri în 35 de meciuri jucate pentru Bari, opt goluri în 34 de meciuri jucate pentru Benevento, nouă goluri în 19 meciuri jucate pentru Novara, nouă goluri în 33 de meciuri jucate pentru Palermo, 20 de goluri în 91 de meciuri jucate pentru Reading, opt goluri în 22 de meciuri jucate pentru Pisa, patru goluri în 37 de meciuri jucate pentru Genoa, 11 goluri în 38 de meciuri jucate pentru Bodrum şi 11 goluri în 46 de selecţii la naţionala României.

Liber de contract din vara anului trecut, Puşcaş îşi propune, prin trecerea la Dinamo, să revină la forma ideală, pentru a prinde echipa la barajul României pentru World Cup 2026, dar şi să fie elementul prin care Dinamo să facă diferenţa în lupta pentru titlul de campioană a României.

