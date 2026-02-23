Lindsey Vonn dezvăluie cum era să-i fie amputat piciorul. Cum a fost salvată de medici după 6 ore de operaţie

Lindsey Vonn a fost externată din spital,după aproape două săptămâni în care a fost imobilizată la pat în urma accidentării grave suferite în proba de coborâre din concursul de schi alpin de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.

"În sfârșit am ieșit din spital. După aproape două săptămâni în care am stat într-un pat de spital aproape complet imobilizată, sunt suficient de bine pentru a mă muta la hotel. Nu este încă acasă, dar este un pas uriaș. Mulţumesc medicului Tom Hackett care mi-a salvat piciorul şi nu mi l-a amputat. A fost o operaţie de 6 ore. Sunt foarte norocoasă şi, de asemenea, foarte recunoscătoare", a transmis sportiva într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, luni.

Recuperarea va dura un an

Sportiva a recunoscut că perioada de după accidentare a fost una dificilă. "Când s-a produs accidentarea, situația a fost destul de complicată în multe feluri, dar în cele din urmă lucrurile au fost readuse sub control", a explicat aceasta. Sportiva a mai precizat că recuperarea va dura un an.

În perioada următoare, schioarea se va concentra pe recuperare. Procesul de vindecare va fi însă unul îndelungat. "Acum mă voi concentra pe reabilitare și pe progresul de la scaunul cu rotile la cârje, în câteva săptămâni. Va dura aproximativ un an pentru ca toate oasele să se vindece, iar apoi voi decide dacă vreau să scot toate elementele de metal sau nu, după care voi intra din nou în operație pentru a-mi repara în cele din urmă ligamentul încrucișat anterior (ACL)", a precizat ea.

"Va fi un drum lung, dar voi ajunge acolo. Cel puțin am ieșit din spital", a încheiat legendara sportivă americană. Vonn a fost supusă la cinci operații după accidentarea de la Milano Cortina 2026. Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, este una dintre cele mai titrate sportive din schiul alpin din istorie în probele de viteză. Are două titluri mondiale și o medalie de aur olimpică în palmares.

