Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Lindsey Vonn dezvăluie cum era să-i fie amputat piciorul. Cum a fost salvată de medici după 6 ore de operaţie

Lindsey Vonn a fost externată din spital,după aproape două săptămâni în care a fost imobilizată la pat în urma accidentării grave suferite în proba de coborâre din concursul de schi alpin de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.

de Redactia Observator

la 23.02.2026 , 17:09
Lindsey Vonn dezvăluie cum era să-i fie amputat piciorul. Cum a fost salvată de medici după 6 ore de operaţie - Lindsey Vonn dezvăluie cum era să-i fie amputat piciorul. Cum a fost salvată de medici după 6 ore de operaţie - Profimedia

"În sfârșit am ieșit din spital. După aproape două săptămâni în care am stat într-un pat de spital aproape complet imobilizată, sunt suficient de bine pentru a mă muta la hotel. Nu este încă acasă, dar este un pas uriaș. Mulţumesc medicului Tom Hackett care mi-a salvat piciorul şi nu mi l-a amputat. A fost o operaţie de 6 ore. Sunt foarte norocoasă şi, de asemenea, foarte recunoscătoare", a transmis sportiva într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, luni.

Recuperarea va dura un an

Sportiva a recunoscut că perioada de după accidentare a fost una dificilă. "Când s-a produs accidentarea, situația a fost destul de complicată în multe feluri, dar în cele din urmă lucrurile au fost readuse sub control", a explicat aceasta. Sportiva a mai precizat că recuperarea va dura un an.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În perioada următoare, schioarea se va concentra pe recuperare. Procesul de vindecare va fi însă unul îndelungat. "Acum mă voi concentra pe reabilitare și pe progresul de la scaunul cu rotile la cârje, în câteva săptămâni. Va dura aproximativ un an pentru ca toate oasele să se vindece, iar apoi voi decide dacă vreau să scot toate elementele de metal sau nu, după care voi intra din nou în operație pentru a-mi repara în cele din urmă ligamentul încrucișat anterior (ACL)", a precizat ea. 

"Va fi un drum lung, dar voi ajunge acolo. Cel puțin am ieșit din spital", a încheiat legendara sportivă americană. Vonn a fost supusă la cinci operații după accidentarea de la Milano Cortina 2026. Lindsey Vonn, în vârstă de 41 de ani, este una dintre cele mai titrate sportive din schiul alpin din istorie în probele de viteză. Are două titluri mondiale și o medalie de aur olimpică în palmares.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat”
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: &#8220;M-am curăţat&#8221;
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Comentarii


Întrebarea zilei
A început Postul Paştelui. Îl ţineţi?
Observator » Sport » Lindsey Vonn dezvăluie cum era să-i fie amputat piciorul. Cum a fost salvată de medici după 6 ore de operaţie