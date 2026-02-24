Cupa Mondială 2026. Lot Anglia: Jude Bellingham este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Jude Bellingham, de la Real Madrid, este vedeta naţionalei de fotbal a Angliei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Angliei, formaţie ce reprezintă Europa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Angliei a fost repartizată în Grupa L la Campionatul Mondial, alături de Croaţia, Ghana şi Panama şi intră în competiţie pe 17 iunie, de la 23.00, ora României, când dă piept cu Croaţia, pe Dallas Stadium.

Pentru Anglia urmează meciurile cu Ghana, 23 iunie, ora 23.00, Boston Stadium, şi cu Panama, 28 iunie, ora 00.00, New York/New Jersey Stadium.

Articolul continuă după reclamă

Program meciuri Anglia la Cupa Mondială 2026:

17 iunie, ora 23.00, Anglia - Croaţia

23 iunie, ora 23.00, Anglia - Ghana

28 iunie, ora 00.00, Panama - Anglia

Cum s-a calificat Anglia la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Angliei s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a câştigat de o manieră categorică o grupă din care au mai făcut parte Albania, Serbia, Letonia şi Andorra.

Anglia a câştigat toate cele opt meciuri jucate, fără să primească gol. A fost 2-0 şi 2-0 cu Albania, 2-0 şi 5-0 cu Serbia, 3-0 şi 5-0 cu Letonia şi 2-0 şi 1-0 cu Andorra.

Lot Anglia

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Thomas Tuchel să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford, Nick Pope, Aaron Ramsdale.

Fundaşi - Jarell Quansah, Reece James, John Stones, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Djed Spence, Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Myles Lewis-Skelly, Tino Livramento, Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill.

Mijlocaşi - Declan Rice, Jordan Henderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Adam Wharton, Elliot Anderson, Alex Scott, Ruben Loftus-Cheek, Morgan Gibbs-White, Conor Gallagher, Cole Palmer, Curtis Jones.

Atacanţi - Bukayo Saka, Harry Kane, Marcus Rashford, Phil Foden, Eberechi Eze, Jarrod Bowen, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Noni Madueke, Ivan Toney, Dominic Solanke.

Top jucători Anglia: Jude Bellingham este vedeta echipei

Mijlocaşul Jude Bellingham, de la Real Madrid, este vedeta naţionalei de fotbal a Angliei. Fotbalistul de 22 de ani este cotat la 160 de milioane de euro. Alături de Bellingham, din echipa Angliei strălucesc Bukayo Saka, de la Arsenal Londra, cotat la 130 de milioane de euro, Declan Rise, de la Arsenal Londra, cotat la 120 de milioane de euro, Cole Palmer, de la Chelsea Londra, cotat la 120 de milioane de euro, şi Phil Foden, de la Manchester City, cotat la 80 de milioane de euro.

Interesant este că, deşi este vedeta naţionalei Angliei, Bellingham nu a jucat niciodată în Premier League. A bifat patru goluri în 44 de meciuri jucate pentru Birmingham City, în Championship, Liga a II-a engleză, înainte de a ajunge la Borussia Dortmund. A mai bifat 24 de goluri în 132 de meciuri jucate pentru nemţi, 44 de goluri în 128 de meciuri jucate pentru Real Madrid, actuala sa echipă, dar şi şase goluri în 46 de selecţii la naţionala Angliei. Bellingham a câştigat Cupa Germaniei, cu Borussia Dortmund, titlul de campion al Spaniei, Supercupa Spaniei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală, cu Real Madrid, şi două medalii de vicecampion european cu naţionala Angliei.

Thomas Tuchel este antrenorul Angliei

Naţionala de fotbal a Angliei este condusă, de anul trecut, de germanul Thomas Tuchel, un tehnician în vârstă de 52 de ani. Tuchel a jucat la Augsburg, Stuttgarter Kickers şi Ulm şi le-a antrenat pe Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, Chelsea Londra şi Bayern Munchen.

Având o carieră modestă ca jucător, Tuchel a reuşit să-şi dezvolte o carieră strălucitoare de antrenor. A câştigat Cupa Germaniei, cu Borussia Dortmund, şi două titluri de campion al Franţei, cu Paris Saint Germain, formaţie alături de care a ajuns şi până în finala Ligii Campionilor. De asemenea, Tuchel a mai câştigat Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor, cu Chelsea Londra, şi titlul de campion al Germaniei, cu Bayern Munchen.

Palmaresul Angliei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Angliei participă pentru a 17-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial şi, deşi a câştigat o singură dată titlul, în 1966, când a şi găzduit turneul final, Angliei de obicei nu a dezamăgit la turneul final, afându-se mai mereu între primele 8-10 echipe. Pe lângă titlul amintit, Anglia mai are în palmares două locuri 4, obţinute la turneele finale din 1990, Italia, şi din 2018, Rusia, şi şapte sferturi de finală.

Ultima dată când Anglia a ajuns până în faza sferturilor de finală s-a petrecut chiar la ediţia precedentă, din Qatar, din 2022. Atunci, englezii au câştigat o grupă cu Statele Unite ale Americii (0-0), Iran (6-2) şi Ţara Galilor (3-0) şi a trecut, în optimi, de Senegal, 3-0, înainte de a fi eliminată, în sferturi, de Franţa, 1-2.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰