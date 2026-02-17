Antena Meniu Search
Atacantul George Puşcaş ar vrea să-şi revitalizeze cariera la Dinamo. Ţinta: barajul cu Turcia 

Dinamo Bucureşti este pe punctul de a face un transfer de senzaţie şi a-l înregimenta pe atacantul George Puşcaş, fotbalist care este liber de contract din vara anului trecut.

de Redactia Observator

la 17.02.2026 , 15:05
Ultimele informaţii arată că atacantul de aproape 30 de ani este pe punctul de a semna cu Dinamo un contract valabil până în vara lui 2027, cu drept de prelungire.

Cele două părţi implicate consideră că mutarea le-ar avantaja pe ambele. Dinamo este în căutarea unui atacant de top, după ce a dat greş cu croatul Stipe Perica, în ciuda faptului că acesta avea în CV echipe precum Chelsea Londra, Udinese sau Standard Liege.

George Puşcaş ar accepta mutarea în Superliga pentru că ar un obiectiv clar - să facă parte din lotul şi, eventual, chiar primul 11 cu care România va înfrunta Turcia, la Istanbul, în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din vară.

Totuşi, timpul nu este de partea atacantului, în condiţiile în care Puşcaş nu a mai evoluat într-un meci oficial din vara anului trecut. Fotbalistul nu şi-a mai găsit un contract care să-l mulţumească, după despărţirea de echipa turcă Bodrum.

Puşcaş speră să profite de o eventuală mutare în Superliga pentru a-şi regăsi ritmul de joc, dar şi de absenţa lui Denis Drăguş, atacant suspendat pentru confruntarea cu Turcia, după ce a încasat un cartonaş roşu în meciul cu Bosnia Herţegovina din preliminarii.

George Puşcaş are în palmares şapte meciuri jucate pentru Internazionale Milano, nouă goluri în 35 de meciuri jucate pentru Bari, opt goluri în 34 de meciuri jucate pentru Benevento, nouă goluri în 19 meciuri jucate pentru Novara, nouă goluri în 33 de meciuri jucate pentru Palermo, 20 de goluri în 91 de meciuri jucate pentru Reading, opt goluri în 22 de meciuri jucate pentru Pisa, patru goluri în 37 de meciuri jucate pentru Genoa, 11 goluri în 38 de meciuri jucate pentru Bodrum şi 11 goluri în 46 de selecţii la naţionala României.

