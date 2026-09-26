Gheorghe Hagi, după Suedia - România 2-1: "Şi noi am avut momente bune"

Naţionala de fotbal a României a debutat o înfrângere în noua ediţie UEFA Nations League, "tricolorii" cedând, scor 1-2, în confruntarea cu Suedia de vineri seara, din deplasare, partidă care a fost transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

România, cu Gheorghe Hagi pe bancă, a debutat cu o înfrângere în UEFA Nations League - Profimedia

Suedia a deschis scorul în minutul 20, prin Isak, atacantul nordicilor profitând de o eroare de interpretare a fazei a lui Virgil Ghiţă. Dennis Man a egalat în minutul 29, cu o execuţie de toată frumuseţea, însă Gyokeres a marcat golul victoriei suedeze spre finalul primei reprize, după ce a profitat şi el de o eroare a lui Ghiţă.

România ocupă ultimul loc în Grupa B4, grupă din care mai fac parte Polonia şi Bosnia Herţegovina, însă selecţionerul Gheorghe Hagi nu dezarmează.

Tehnicianul a transmis, după înfrângerea de la Solna, că "a fost un meci frumos. Ei au avut mai mult controlul mingii decât noi. Noi a trebuit să alergăm după minge în multe perioade. Am avut momente când am avut ocazii. Per total, e o înfrângere. Nu ne convine, dar asta e. Au dus foarte mult mingea în ultima treime, au avut ocazii, dar și noi am avut momente bune".

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Nici portarul Ionuţ Radu nu a părut foarte afectat de înfrângere, punând eşecul pe seama "neşansei", în timp ce căpitanul Ianis Hagi a transmis că "puteam mai mult. Sunt convins că meciurile următoare vor fi mai bune".