Manchester United a dat 41 de milioane de euro pe căpitanul naţionalei Belgiei
În căutarea strălucirii de altă dată, echipa engleză Manchester United face transfer după transfer şi, după ce l-a achiziţionat pe Andrey Santos, de la Chelsea Londra, trupa antrenată de Michael Carrick a dat o nouă lovitură în mercato din această vară.
Concret, Manchester United a achitat clauza de reziliere, 41 de milioane de euro, pe care mijlocaşul Youri Tielemans, căpitanul naţionalei de fotbal a Belgiei, o avea la Aston Villa.
După trei ani petrecuţi la Aston Villa, perioadă în care a adunat 10 goluri şi 24 de pase decisive în 137 de meciuri jucate, Tielemans şi-a dat seama că are nevoie de o nouă provocare în carieră şi a profitat de ocazie pentru a semna un contract pe cinci ani cu Manchester United.
Tielemans a fost căpitanul naţionalei Belgiei la Cupa Mondială 2026, mijlocaşul de 29 de ani ajungând la 15 goluri înscrise în 90 de selecţii la naţionala Belgiei.
Manchester United a ajuns la aproape 100 de milioane de euro investiţi în această vară, pentru aducerea mijlocaşilor Andrey Santos şi Youri Tielemans, însă gruparea de pe Old Trafford este departe de a-şi fi încheiat perioada de transferuri, Manchester United fiind obligată să mai facă investiţii semnificative pentru a ţine pasul cu marile rivale, în condiţiile în care Brighton a cheltuit, deja, 126 de milioane de euro pentru a aduce fotbalişti precum Luka Vuskovic, Zadok Yohanna sau Pascal Struijk, Chelsea Londra a plătit aproape 120 de milioane de euro pe Marco Palestra sau Geovany Quenda, FC Liverpool a dat peste 100 de milioane de euro pe Jeremy Jacquet sau Victor Munoz, Manchester City a dat 175 de milioane de euro în special pe Elliot Anderson, iar Tottenham Hotspus a "spart" banca, investind 267 de milioane de euro în aducerea unor fotbalişti precum Sandro Tonali, Mateus Fernandes sau Jan Paul van Hecke.