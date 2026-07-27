Cinci poliţişti din Arad au fost condamnaţi, luni, la închisoare cu executare pentru că ar fi primit mită pentru eliberarea de permise auto, prin fraudarea probei practice în perioada 2022 - 2023, iar alte patru persoane, între care doi instructori auto, au fost condamnate cu suspendare.

Poliţişti din Arad, condamnaţi la închisoare pentru mită. Cât cereau pentru eliberarea permiselor de conducere - Inquam Photos

Sentinţa a fost dată de Tribunalul Timiş şi este prima în acest proces, care vine după 13 amânări de pronunţare în ultimele şapte luni.

Conform sentinţei publicate pe portalul instanţelor de judecată, trei poliţişti au fost condamnaţi la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare, iar alţi doi au primit condamnări de trei ani şi trei luni, pentru luare de mită.

Toţi au şi anumite drepturi interzise în următorii cinci ani, între care cel de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat sau dreptul de a exercita profesia de poliţist, "de care s-au folosit pentru săvârşirea infracţiunii"

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De asemenea, doi instructori auto au primit pedepse cu suspendare de trei ani, pentru complicitate la luare de mită. Ei nu vor mai putea fi instructori auto cinci ani după ce sentinţa rămâne definitivă.

Alte două persoane, care ar fi plătit mita, au primit condamnări de doi ani şi şase luni, respectiv doi ani şi trei luni, dar cu suspendare.

Instanţa a mai decis anularea unor permise obţinute fraudulos în 2023.

Sentinţa este cu drept de apel în termen de zece zile de la comunicare.

În 2024, cinci poliţişti examinatori ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Arad au fost trimişi în judecată, alături de alte patru persoane implicate în acest caz.

În 15 februarie 2024, DNA anunţa că cercetările au loc pentru fapte de corupţie legate de eliberarea permiselor de conducere. Conform procurorilor, în schimbul unor sume de bani, poliţiştii ar fi permis fraudarea probei practice în perioada 2022 - 2023.

"Cei cinci inculpaţi, poliţişti-examinatori în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Arad, ar fi primit de la mai multe persoane, prin intermediari (instructori auto sau alte persoane de încredere), sume de bani cuprinse între 200 de euro - 400 de euro, în legătură cu fraudarea examenelor practice, pentru obţinerea permisului de conducere. Concret, banii ar fi fost remişi celor cinci poliţişti de către intermediari fie direct, fie prin plasarea acestora în portiera dreapta-faţă a autoturismului cu care urma să se susţină proba practică. De cele mai multe ori, înainte de începerea examinării, intermediarul l-ar fi 'atenţionat' pe poliţistul examinator cu următoarele cuvinte: 'Puteţi avea grijă de cel/cea care este la volan?', acest lucru însemnând pentru examinator că doar acea persoană era dispusă să remită/a remis sume de bani pentru a fi ajutată", transmitea DNA la vremea respectivă.

Potrivit anchetatorilor, spre deosebire de persoanele favorizate în maniera de mai sus, candidaţii care susţineau proba practică fără a remite sume de bani ar fi fost conduşi pe trasee dificile, astfel încât să aibă cât mai multe ocazii de a comite greşeli şi, implicit, pentru a nu promova proba respectivă.

Ancheta de corupţie a provocat probleme în funcţionarea SPCRPCIV Arad, unde din 2024 s-a mai lucrat doar cu jumătate dintre examinatori. Pentru că s-a ajuns la un timp de aşteptare de două luni pentru susţinerea probei practice, instituţia a trebuit să lucreze şi în weekend şi să aducă personal din judeţe vecine.