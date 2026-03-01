Antena Meniu Search
Iran ia în calcul retragerea de la Campionatul Mondial. Meciurile urmau să se joace în SUA

Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială de fotbal, susțin jurnaliștii din Israel. Competiția va avea loc la vară în SUA, Canada și Mexic. Partidele naționalei iraniene urmau să se joace la Los Angeles și Seattle.

de Alexandru Badea

la 01.03.2026 , 10:41
Iran a decis să se retragă de la Cupa Mondială 2026, anunță duminică postul Canal 12 Israel. Informația nu este confirmată în mod oficial. Totuși, încă de sâmbătă președintele federației iraniene de fotbal a spus că "nu este probabil ca echipa să poată juca în turneu după evenimentele recente". Ultimele informații arată că decizia a fost luată și că va fi anunțată în următoarele ore. Meciurile din liga de fotbal din Iran au fost suspendate pe termen nelimitat.

Suporterii iranieni nu pot intra în SUA conform deciziei luate de Administrația Trump

Cupa Mondială de fotbal se va desfășura la vară în SUA, Canada și Mexic. Prin tragere la sorți, naționala Iranului a fost repartizată în Grupa G și urmează să joace împotriva Belgiei și Noii Zeelande la Los Angeles. Al treile meci din grupă, cel cu Egipt, ar trebui să se joace la Seattle.

De asemenea, există posibilitatea ca Iranul să întâlnească SUA, la Dallas, în fazele superioare ale competiției. Unele voci au solicitat mutarea meciurilor Iranului din SUA în Canada sau în Mexic. Totodată, o problemă este legată de suporteri. Iranienii nu pot intra în SUA conform deciziei luate de Administrația Trump. 

