Preşedintele Iranului susţine că SUA şi Israel au declanşat un "război deschis împotriva musulmanilor"

Președintele iranian susține că SUA și Israel au pornit un război împotriva musulmanilor. El a emis o declarație prin care cere răzbunare pentru atacurile asupra Iranului și uciderea liderului suprem Ali Khamenei. Soarta președintelui a fost mult timp necunoscută.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, afirmă că uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri americane și israeliene, a fost o "declarație de război împotriva musulmanilor", relatează Times of Israel.

"Asasinarea celei mai înalte autorități politice a Republicii Islamice Iran și a unui lider proeminent al șiismului la nivel mondial... este percepută ca o declarație deschisă de război împotriva musulmanilor și, în special, împotriva șiiților, peste tot în lume", spune Pezeshkian într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

El adaugă că răzbunarea uciderii lui Khamenei este un drept și o obligație a Republicii Islamice.

"Republica Islamică Iran consideră că este datoria și dreptul său legitim să se răzbune pe autorii și creierele acestei crime istorice", spune Pezeshkian.

El a adăugat că moartea liderului suprem este "cea mai mare durere a lumii islamice de astăzi".

Iranul a lansat sâmbătă și duminică dimineață valuri de atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu. Explozii au fost raportate în Israel, dar și în mai multe capitale și orașe importante din țări musulmane, inclusiv Doha și Dubai. Printre țintele vizate a fost un port din Oman, țara care a găzduit negocierile dintre delegațiile din SUA și Iran înainte de izbucnirea conflictului militar.

Simona Moloiu

