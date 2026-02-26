Adina Diaconu şi Maria Xiao, bronz la turneul de tenis de masă Singapore Smash 2026

Sportiva română Adina Diaconu şi-a asigurat medalia de bronz la turneul de tenis de masă Singapore Smash 2026, în proba de dublu feminin, alături de sportiva spaniolă Maria Xiao.

Cele două sunt sigure de bronz, chiar dacă joi, în semifinale, au cedat în confruntarea cu japoneza Miyu Nagasaki şi Shin Yubin, din Coreea de Sud, favoritele 14 ale turneului. Adina Diaconu şi Maria Xiao s-au înclinat în minim de seturi, 0-3, respectiv 5-11, 6-11, 7-11.

Totuşi, pentru a ajunge până în semifinale, Adina Diaconu şi Maria Xiao au obţinut trei victorii spectaculoase. A fost 3-2 (8-11, 11-7, 5-11, 11-9, 11-8) cu Satsuki Odo, din Japonia, şi Cheonhui Joo, din Coreea de Sud, în sferturi, 3-1 (11-3, 9-11, 12-10, 11-3) cu româncele Bernadette Szocs şi Eliza Samara, în optimi, şi 3-2 (11-7,10-12, 13-11, 7-11, 11-7) cu nemţoaicele Annett Kaufmann şi Sabine Winter, în primul tur.

