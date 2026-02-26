Antena Meniu Search
Adina Diaconu şi Maria Xiao, bronz la turneul de tenis de masă Singapore Smash 2026

Sportiva română Adina Diaconu şi-a asigurat medalia de bronz la turneul de tenis de masă Singapore Smash 2026, în proba de dublu feminin, alături de sportiva spaniolă Maria Xiao.

de Cristi Ioniţă

la 26.02.2026 , 12:31
Adina Diaconu şi Maria Xiao şi-au asigurat bronzul la Singapore Smash 2026 Adina Diaconu şi Maria Xiao şi-au asigurat bronzul la Singapore Smash 2026 - Profimedia

Cele două sunt sigure de bronz, chiar dacă joi, în semifinale, au cedat în confruntarea cu japoneza Miyu Nagasaki şi Shin Yubin, din Coreea de Sud, favoritele 14 ale turneului. Adina Diaconu şi Maria Xiao s-au înclinat în minim de seturi, 0-3, respectiv 5-11, 6-11, 7-11.

Totuşi, pentru a ajunge până în semifinale, Adina Diaconu şi Maria Xiao au obţinut trei victorii spectaculoase. A fost 3-2 (8-11, 11-7, 5-11, 11-9, 11-8) cu Satsuki Odo, din Japonia, şi Cheonhui Joo, din Coreea de Sud, în sferturi, 3-1 (11-3, 9-11, 12-10, 11-3) cu româncele Bernadette Szocs şi Eliza Samara, în optimi, şi 3-2 (11-7,10-12, 13-11, 7-11, 11-7) cu nemţoaicele Annett Kaufmann şi Sabine Winter, în primul tur.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

