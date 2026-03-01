Trump: "Bombardamentele intense şi precise vor continua"

Donald Trump nu dă detalii, dar spune că ayatollahul "nu a reuşit să evite serviciile de informaţii (americane) şi sistemele (americane) sofisticate de urmărire" şi precizează că SUA au lucrat "îndeaproape" cu Israelul. "Nu a fost nimic ce el sau ceilalţi lideri care au fost ucişi împreună cu el ar fi putut face", comentează Donald Trump.

"Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci şi pentru toţi marii americani şi pentru oamenii din multe ţări din întreaga lume care au fost ucişi sau mutilaţi de Khamenei şi banda sa de criminali însetaţi de sânge", scrie Donald Trump. Şeful Casei Albe precizează însă că "bombardamentele intense şi precise vor continua, fără întrerupere, pe tot parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a atinge obiectivul de PACE ÎN ÎNTREG ORIENTUL MIJLOCIU ŞI, DE FAPT, ÎN ÎNTREAGA LUME!" - notează, cu litere mari, Donald Trump, aşa cum obişnuieşte să facă atunci când vrea să sublinieze o idee.

Preşedintele american oferă imunitate elementelor regimului care vor să se predea, în caz contrar ameninţându-i cu moartea. "Auzim că mulţi dintre membrii IRGC (forţele de elită ale regimului), ai armatei şi ai altor forţe de securitate şi poliţie nu mai vor să lupte şi caută imunitate din partea noastră. Aşa cum am spus aseară: acum pot avea imunitate, mai târziu vor avea doar moartea", declară Donald Trump.