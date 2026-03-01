Iranul amenință cu cea mai puternică ofensivă din istoria sa
Iranul ridică miza confruntării cu Statele Unite și Israel, după ce structura militară care protejează regimul de la Teheran a transmis un mesaj de represalii fără precedent. Potrivit presei de stat iraniene, citată de Al Jazeera, au fost revendicate deja atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu, ca represalii pentru bombardamentele SUA și Israelului asupra Iranului, într-un al șaselea val de operațiuni.
Au fost lansate "atacuri extinse cu rachete și drone" asupra Israelului și asupra bazelor militare americane din regiune, fiind vizată și baza aeriană israeliană Tel Nof, cartierul general al armatei israeliene de la HaKirya, în Tel Aviv, și un mare complex industrial din domeniul apărării din același oraș. Garda Revoluționară iraniană a anunțat duminică, la primele ore, că va lansa "cea mai intensă operațiune ofensivă" din istoria sa, ca reacție la valul de lovituri aeriene SUA-Israel. Anunțul a fost făcut la puțin timp după ce presa iraniană de stat a confirmat moartea liderului suprem Ali Khamenei.