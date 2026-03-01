Antena Meniu Search
Trump: "Bombardamentele vor continua cât e necesar". Cine preia Iranul după moartea lui Ali Khamenei

Live Text Trump: "Bombardamentele vor continua cât e necesar". Cine preia Iranul după moartea lui Ali Khamenei

Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, "unul dintre cei mai răi oameni din istorie", este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri. 

de Alexandru Badea

la 01.03.2026 06:45
Trump: "Bombardamentele vor continua cât e necesar". Cine preia Iranul după moartea lui Ali Khamenei
01.03.2026, 07:22

Iranul amenință cu cea mai puternică ofensivă din istoria sa

Iranul ridică miza confruntării cu Statele Unite și Israel, după ce structura militară care protejează regimul de la Teheran a transmis un mesaj de represalii fără precedent. Potrivit presei de stat iraniene, citată de Al Jazeera, au fost revendicate deja atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu, ca represalii pentru bombardamentele SUA și Israelului asupra Iranului, într-un al șaselea val de operațiuni.

Au fost lansate "atacuri extinse cu rachete și drone" asupra Israelului și asupra bazelor militare americane din regiune, fiind vizată și baza aeriană israeliană Tel Nof, cartierul general al armatei israeliene de la HaKirya, în Tel Aviv, și un mare complex industrial din domeniul apărării din același oraș. Garda Revoluționară iraniană a anunțat duminică, la primele ore, că va lansa "cea mai intensă operațiune ofensivă" din istoria sa, ca reacție la valul de lovituri aeriene SUA-Israel. Anunțul a fost făcut la puțin timp după ce presa iraniană de stat a confirmat moartea liderului suprem Ali Khamenei.

01.03.2026, 06:59

Cine a fost Ali Khamenei şi cum a ajuns la putere

Ayatollahul Ali Khamenei a petrecut aproape patru decenii ca lider suprem al Iranului şiit, construind o putere regională care să rivalizeze cu statele sunnite din Golf şi ostilă în mod implacabil faţă de SUA şi Israel, în timp ce a zdrobit repetatele tulburări din ţară. (TOATE DETALIILE SUNT ACI)

01.03.2026, 06:56

Cum a arătat prima zi de război

Cele mai importante evenimente ale zilei de sâmbătă, 28 februarie, pot fi urmărite AICI

01.03.2026, 06:55

Trei înalţi responsabili, printre care şi preşedintele, vor asigura tranziţia în Iran

Trei înalţi responsabili, printre care preşedintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziţia în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunţat duminică unul dintre consilierii acestuia, Mohammad Mokhber, citat de televiziunea de stat. Acest triumvirat va fi format din Pezeshkian, şeful puterii judecătoreşti Gholamhossein Mohseni Ejeï şi un jurist din Consiliul Gardienilor Constituţiei, a declarat Mokhber.

De la Revoluţia Islamică din 1979 din Iran, a mai avut loc o singură transferare a puterii – în 1989, când a murit marele ayatollah Ruhollah Khomeini. Liderul suprem este numit de un comitet clerical format din 88 de membri, numit Adunarea Experţilor. Conform legii iraniene, Adunarea Experţilor "trebuie să aleagă cât mai curând posibil" un succesor. Până atunci, însă, un consiliu de conducere poate interveni şi "asuma temporar toate atribuţiile de conducere".

 

01.03.2026, 06:53

Trump: "Bombardamentele intense şi precise vor continua"

Donald Trump nu dă detalii, dar spune că ayatollahul "nu a reuşit să evite serviciile de informaţii (americane) şi sistemele (americane) sofisticate de urmărire" şi precizează că SUA au lucrat "îndeaproape" cu Israelul. "Nu a fost nimic ce el sau ceilalţi lideri care au fost ucişi împreună cu el ar fi putut face", comentează Donald Trump.

"Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci şi pentru toţi marii americani şi pentru oamenii din multe ţări din întreaga lume care au fost ucişi sau mutilaţi de Khamenei şi banda sa de criminali însetaţi de sânge", scrie Donald Trump. Şeful Casei Albe precizează însă că "bombardamentele intense şi precise vor continua, fără întrerupere, pe tot parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a atinge obiectivul de PACE ÎN ÎNTREG ORIENTUL MIJLOCIU ŞI, DE FAPT, ÎN ÎNTREAGA LUME!" - notează, cu litere mari, Donald Trump, aşa cum obişnuieşte să facă atunci când vrea să sublinieze o idee.

Preşedintele american oferă imunitate elementelor regimului care vor să se predea, în caz contrar ameninţându-i cu moartea. "Auzim că mulţi dintre membrii IRGC (forţele de elită ale regimului), ai armatei şi ai altor forţe de securitate şi poliţie nu mai vor să lupte şi caută imunitate din partea noastră.  Aşa cum am spus aseară: acum pot avea imunitate, mai târziu vor avea doar moartea", declară Donald Trump.

Alexandru Badea
În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

