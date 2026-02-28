Tensiunile din jurul Iranului escaladează, iar conflictul schimbă harta zborurilor în timp real. Multe curse au fost brusc anulate după ce s-a închis spaţiul aerian în regiune. Printre cei afectați sunt și mulţi români. Unii sunt în pelerinaj în Israel, alții în vacanță în Dubai. O destinaţie extrem de iubită de români. Ca într-un film de groază, pe plajele luxoase, acum şuieră racheietele. Patru turişti au fost răniţi într-un atac lângă un hotel.

Grupul de 13 români a aterizat în Israel ieri dimineaţă. Câteva ore mai târziu, erau deja într-un carusel alimentat de panică şi nesiguranţă.

"Au sunat alarmele, sună în continuare bombardemente sunt, se aud avioane de luptă. Nimeni nu ne explică nimic. Sunăm la ambasadă, spune să sunăm luni că e închisă ambasada. Au dat (n.r. rachete) şi în Ierusalim, fix unde suntem, şi sută la sută nu putem scăpa de aici", a declarat Dănuţ Tomiţă, turist blocat în Ierusalim.

Români blocaţi în Israel

De la 2500 de km distanţă, de la Bucureşti, frica are alt puls. "Recomandarea este să stea în zone de siguranţă, să nu meargă mai aproape de un kilometru de graniţe, sunt însă două puncte de frontieră deschise în acest moment şi urmează să fie deschise, cel mai probabil, încă două puncte de trecere a frontierei terestre mâine", a transmis Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe.

În ziua în care s-a stat cu degetul pe trăgaci, alţi români au rămas blocaţi în Dubai, după ce spaţiul aerian a fost închis. "Îmi e frică! Mamă, în ce fel a bubuit! Ia, uite-le (n.r rachetele) iar". "Pe data de 3 martie aveam avion de întoarcere în ţară, dar ne-a fost anulat de către compania aeriană. Avem şi prieteni care se află acum în aeroport, unde este un foarte mare haos", a declarat Mihaela, o turistă româncă blocată în Dubai. "Cât de ciudat să stai la plajă şi să vezi deasupra ta rachetele. Se simte miros de petardă".

În mijlocul teatrului de operaţiuni s-au trezit şi trei avioane care plecaseră de la Bucureşti spre Dubai. Două dintre ele au fost nevoite să aterizeze în Arabia Saudită, iar al treilea s-a întors din drum. "A decolat normal, când avionul era în zbor deasupra Mării Negre s-a primit informare că trebuie să se întoarcă la Otopeni", a declarat Marius Berca, manager operaţional agenţie de turism.

Niciun avion nu s-a mai ridicat de la sol

În oraşele luate acum la ţintă trebuiau să ajungă mii de români, care locuiesc acolo sau au vacanţe programate. Niciun avion nu s-a mai ridicat de la sol. Doar pe Henri Coandă au fost 1500 de pasageri afectaţi.

"Făcusem check-in-ul, ne-au luat bagajele mari, după care ne-au zis să mergem să le luăm înapoi că s-a anulat. Aici au spus că ni se dau banii înapoi, dar nu ştiu cu hotelul cum o să fac. (TAIE) Am sunat la hotel, dar nu-mi răspunde", spun turiştii.

Pe Aeroportul din Otopeni, 7 zboruri au deja indicativul anulat. Sunt curse spre Tel Aviv, Beirut, Abu Dhabi, dar şi Dubai. Situaţia este incertă şi pentru zilele următoare. Înainte de a porni spre aeroport, obligatoriu consultati va cu operatorii companiei aeriene cu care zburaţi, e posibil sa va intoarca din drum.

Până luni inclusiv, zborurile TAROM spre Tel Aviv au fost anulate. Pasagerii pot să-şi reprogrameze călătoriile sau să ceară rambursarea integrală a biletelor de avion.

