De ce au decis americanii să-l ucidă pe Khamenei în primele ore ale dimineţii

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian lansat de Israel și Statele Unite, a confirmat duminică presa de stat iraniană. Moartea sa aruncă în incertitudine viitorul Republicii Islamice și amplifică riscul unei destabilizări regionale. CIA a aflat că Ayatollahul urma să participe la o reuniune de nivel înalt sâmbătă dimineaţă la Teheran, ceea ce a permis armatelor americană şi israeliană să-l lovească, scrie New York Times.

Potrivit presei de stat din Iran, Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost ucis într-un atac aerian asupra palatului său din centrul Teheranului, care a fost transformat într-un munte de moloz. Televiziunea de stat a transmis că liderul suprem se afla în biroul său când primul val de rachete a lovit complexul, "ceea ce arată că a rămas până în ultima clipă alături de popor, sfidând ceea ce oficialii numesc aroganța globală", citează The Guardian.

Potrivit New York Times, CIA a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune de înalt nivel sâmbătă dimineaţă la Teheran, ceea ce a permis armatelor americană şi israeliană să-l lovească.

Citând surse apropiate de operaţiune, ziarul american afirmă că agenţia de informaţii urmărea mişcările liderului suprem iranian de luni de zile şi că dobândise un oarecare grad de certitudine privind locul în care locuia şi obiceiurile sale.

De ce a fost ucis dimineaţa

"Apoi agenţia a aflat că o reuniune a unor înalţi responsabili urma să aibă loc sâmbătă dimineaţă într-un complex imobiliar aparţinând autorităţilor iraniene din inima Teheranului. Şi mai important încă, CIA a aflat că ghidul suprem urma să se afle la faţa locului", afirmă cotidianul.

Americanii au împărtăşit apoi informaţia cu Israelul şi, potrivit unor surse informate despre procesul de decizie contactate de ziar, SUA şi Israelul au decis să ajusteze cronologia atacului lor în parte pentru a exploata această informaţie, care a permis eliminarea liderului Republicii Islamice Iran.

În fapt, planul iniţial prevedea un atac de noapte pentru a beneficia de acoperirea întunericului, potrivit ziarului, care a afirmat că lovitura a avut loc la ora 09:40 locală, fiind folosite rachete cu rază lungă de acţiune aer-sol.

Liderul suprem şi mai mulţi lideri iranieni au fost eliminaţi în campania de lovituri americane şi israeliene anunţată sâmbătă. Drept ripostă, Iranul a lansat o serie de atacuri asupra intereselor americane în regiune, dar şi asupra altor ţări din regiune.

