Accesul a fost folosit pentru a trimite mesaje prin care personalul militar din Iran era încurajat să dezerteze şi să se alăture luptei împotriva regimului de la Teheran.

Mai multe notificări cu astfel de mesaje au fost trimise utilizatorilor în succesiune rapidă, pe durata unei jumătăţi de oră, relatează Jerusalem Post.

Primul mesaj conţinea textul "Ajutorul a sosit". În următoarele, cadrelor militare care se alăturau luptei împotriva regimului li se promitea amnistie: "Forţele represive ale regimului vor plăti pentru acţiunile lor crude şi nemiloase împotriva poporului nevinovat. Oricine se alătură apărării şi protejării naţiunii iraniene va primi amnistia şi iertarea".

Experţii sunt convinşi că hack-ul a fost plănuit şi executat înaintea atacurilor aeriene derulate de Israel şi Statele Unite. Deşi nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea, aceştia cred că atacul este opera armatei israeliene.

Aplicaţia BadeSaba Calendar este folosită pentru a vedea şi primi notificări cu privire la orele pentru rugăciuni, pe baza celor mai folosite calendare.

