Momentul în care un prezentator al televiziunii de stat anunţă, cu lacrimi în ochi, moartea lui Khamenei

Prezentatorul televiziunii de stat din Iran a anunţat duminică, cu ochii în lacrimi, moartea ayatollahului Ali Khamenei. Presa iraniană a anunţat şi moartea fiicei, ginerelui şi a nepoatei liderului suprem.

Momentul în care prezentatorul televiziunii de stat anunţă, cu ochii în lacrimi, moartea lui Khamenei - Capură video / Twitter

"Liderul și Imamul musulmanilor, Eminența Sa Ayatollahul Seyyed Ali Hosseini Khamenei, pe calea susținerii exaltării sanctuarului sacru al Republicii Islamice Iran, s-a alăturat Împărăției Cerești Supreme", au anunțat televiziunile iraniene.

Anunţată sâmbătă de Donald Trump, moartea lui Ali Khamanei a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană, Gărzile Revoluţiei promiţând o pedeapsă severă celor responsabili. "Odată cu moartea sa, Republica islamică a luat sfârşit efectiv şi va fi trimisă în curând la coşul de gunoi al istoriei", a reacţionat pe X fiul fostului şah, Reza Pahlavi.

Tranziţia va fi asigurată de un triumvirat format din preşedintele iranian Masoud Pezeshkian, şeful puterii judiciare în Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, precum şi dintr-un membru al Consiliului Gardienilor Constituţiei, a anunţat televiziunea de stat.

Val de reacţii după moartea lui Khamenei

Duminică dimineaţă, mii de persoane s-au adunat la Teheran, unii cu lacrimi în ochi, agitând drapele iraniene şi scandând "Moarte Americii" şi "Moarte Israelului", potrivit unui jurnalist al AFP de la faţa locului.

În cursul nopţii, vestea privind dispariţia celui care a condus Iranul cu o mână de fier timp de 37 de ani, după ayatollahul Khomeini, a fost primită cu aplauze şi aclamaţii pe străzi, potrivit unor martori.

Moartea lui Ali Khamenei a fost anunţată în jurul orei 21:30, sâmbătă, de Donald Trump, din reşedinţa sa din Florida, unde superviza campania militară care a schimbat faţa Orientului Mijlociu.

