Universităţile străine au venit la vânătoare de studenţi români. Şi dacă până acum în cap de listă erau doar reprezentanţi din şcoli din Olanda sau din Marea Britanie, de anul acesta s-au înmulţit şi ofertele din Grecia sau Cipru. Promit medicină la standarde înalte şi acces în spitale internaţionale. Când vine vorba de domenii noi, în top sunt şcolile de design, arhitectură şi business.

Tinerii spun că a apus moda învățatului în străinătate și a stabilirii definitive acolo. Noul val vrea să studieze ceva diferit, dar să se întoarcă repede acasă lângă familie și prieteni. Unde vor să se școlească?

"Mie mi-au atras atenția facultățile din Franța, m-ar interesa business foarte mult. Noi ne-am uitat mai mult la ceva din Olanda, IT sau computer science. Eu m-am uitat la business în Germania, mai ales, mi-a plăcut o facultate de aici", spun câţiva studenţi.

Ţările preferate de studenţii români

Dacă Olanda continuă să fie destinația dominantă, urmată bineînțeles tot de Marea Britanie, anul acesta au venit la vânătoare de studenți și universități din Italia, Spania, Franța, dar și Cipru și Grecia. Opțiuni atractive cu programe chiar și pentru medicină, cu acces în spitale internaționale.

"Din punct de vedere al domeniilor de studiu, dacă computer science și business management sunt în top și alternează de la an la an în top anul trecut am avut medicina pe locul cinci și acum a intrat arhitectura, ceea ce ne arată că copiii se îndreaptă spre lucruri cât mai practice, astfel încât să aibă aplicabilitate și să nu fie înlocuiți de AI", a declarat Alexandra Bădescu, director adjunct integral Edu.

Înghesuială la standuri am găsit și la Institutul European de Design. Studenții pot alege între ofertele a 11 universități din Italia, Spania sau Brazilia. "Profesiile din designul de interior s-au transformat mult în ultimii ani. Profesorii noștri sunt specialiști din domeniu, o să învețe studenții design interior, dar și designeri de produs, de servicii, de mobilă", a declarat John Marco, Institutul european de Design.

Criteriile după care tinerii români aleg universităţile

"Eu mă gândeam la universitatea din Milano și la Sapienza din Roma, actorie teatrală și cinematografică și probabil pe litere și filozofie. Mi-aș dori să merg pe partea de game art și CGI în filme, am venit să mă interesez în special pentru Italia. Aș vrea să și locuiesc în Italia", spun studenţii.

Costul traiului rămâne printre cele mai importante criterii când vine vorba de unde pleci la studii. Bursele de studiu sunt și ele un mare plus.

"Există universități din Germania cu taxe zero, dar copiii trebuie să meargă să studieze în limba germană. Altfel, taxele pornesc de la 1000, 2000, 3000 de euro, sunt universități care oferă burse și chiar dacă taxa e de 20.000 de euro. Avem și universitatea din Croația care oferă și un pachet de mese interesant pentru studenți, iar costurile cazării în Croația sunt mai mici decât în România", a explicat Alexandra Bădescu, director adjunct integral Edu.

În țările nordice, taxele de școlarizare sunt zero.

