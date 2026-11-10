Selecţionerul SUA, Mauricio Pochettino, favorit pentru a prelua Manchester United

Mauricio Pochettino ar fi favoritul pentru a deveni următorul antrenor al echipei Manchester United. Clubul englez ar avea în vedere despărţirea de Michael Carrick, în condiţiile în care „Red Devils” ocupă locul 18 în Premier League după egalul înregistrat duminică împotriva formaţiei Aston Villa (4-4).

Clubul din Manchester, care nu a mai câştigat niciun meci de campionat din 30 august (trei înfrângeri, cinci egaluri), ar pregăti deja viitorul şi l-ar fi desemnat pe actualul selecţioner al Statelor Unite drept prioritate, potrivit ESPN.

În vârstă de 54 de ani, Pochettino a antrenat, printre altele, echipele Tottenham (2014-2019), PSG (2021-2022) şi Chelsea (2023-2024), înainte de a prelua conducerea naţionalei americane în 2024.

Contractul său a fost prelungit până în 2030 în luna august a anului trecut, după ce a condus Statele Unite în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

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Astfel, el dispune de o clauză de reziliere, estimată la 10 milioane de dolari (8,9 milioane de euro), potrivit talkSPORT. Manchester United va trebui, aşadar, să plătească această sumă pentru a-l angaja.

Potrivit ESPN şi mai multor surse media britanice, Eddie Howe, fostul antrenor al echipei Newcastle, Kieran McKenna, fostul antrenor al echipei Ipswich, şi Julian Nagelsmann, fostul selecţioner al naţionalei Germaniei, se numără, de asemenea, printre candidaţii luaţi în considerare.

Manchester United îşi va relua campionatul pe 22 noiembrie, cu un meci în deplasare la Liverpool, înainte de a se confrunta cu echipa Sporting CP a lui Paulo Fonseca, trei zile mai târziu, în Liga Campionilor.