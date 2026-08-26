Iustin Doicaru, prezentat oficial la Rizespor. Farul încasează 1,5 milioane de euro 

Iustin Doicaru, tânărul atacant al celor de la Farul Constanţa, a semnat un contract valabil cinci ani cu gruparea turcă Caykur Rizespor, formaţie la care activează şi internaţionalul român Valentin Mihăilă.

Deşi este cotat de site-urile de specialitate la doar 100.000 de euro, Doicaru, 19 ani, i-a impresionat pe turci cu potenţialul său, astfel că oficialii lui Rizespor au oferit 1,5 milioane de euro pentru atacantul român.

Doicaru a mers în Turcia, pentru a efectua vizita medicală, iar apoi a fost prezentat oficial, fotbalistul român urmând să poarte tricoul cu numărul 53 la gruparea antrenată de Recep Ucar.

Doicaru este cel mai scump fotbalist cumpărat de Rizespor în această vară, alături de Zakaria Ariss, un fundaş stânga de 22 de ani, de la Bastia, care i-a costat pe turci tot 1,5 milioane de euro.

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Caykur Rizespor ocupă locul 13 în Turcia, după două etape. Echipa lui Recep Ucar a câştigat la Konyaspor, 1-0, dar apoi a pierdut acasă cu Samsunspor, 0-2.