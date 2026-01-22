Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Jannik Sinner, numărul 2 ATP, şi Iga Swiatek, locul 2 WTA, s-au calificat în turul trei la Austalian Open

Numărul 2 mondial, Jannick Sinner, nu a pierdut timpul pe terenurile de la Melbourne joi, învingându-l cu uşurinţă pe australianul James Duckworth (numărul 88 mondial) în trei seturi (6-1, 6-4, 6-2) în turul al doilea al Openului Australiei.

de Redactia Observator

la 22.01.2026 , 14:57
Jannik Sinner, numărul 2 ATP, şi Iga Swiatek, locul 2 WTA, s-au calificat în turul trei la Austalian Open Jannik Sinner, numărul 2 ATP, şi Iga Swiatek, locul 2 WTA, s-au calificat în turul trei la Austalian Open

Câştigătorul a patru turnee de Grand Slam nu a trebuit să depună prea mult efort pentru a se califica în turul al treilea, asigurându-şi victoria în puţin mai puţin de două ore.

Italianul în vârstă de 24 de ani, la al doilea meci al sezonului, l-a dominat pe Duckworth şi continuă să impresioneze cu această a 17-a victorie consecutivă, neînvins de la abandonul său de la începutul lunii octombrie 2025, în turul al treilea al Masters 1000 de la Shanghai.

El îl va înfrunta în turul al treilea americanul Eliot Spizzirri (locul 85 în clasamentul mondial).

Articolul continuă după reclamă

La feminin, Iga Swiatek, numărul 2 mondial, a trecut de sportiva cehă Marie Bouzkova (44), scor 6-2, 6-3. Sâmbătă, ea o va înfrunta pe rusoaica Anna Kalinskaia (nr. 33 mondial, cap de serie nr. 31) pentru un loc în optimile de finală ale Openului Australiei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

jannik sinner australian open tenis turneu turneu tenis iga swiatek
Înapoi la Homepage
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
S-a terminat! Milionarul a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar decizia luată confirmă ruptura totală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Când va fi înmormântat Mario Berinde, copilul ucis în Timiș. Familia lui a făcut anunțul trist
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto?
Observator » Sport » Jannik Sinner, numărul 2 ATP, şi Iga Swiatek, locul 2 WTA, s-au calificat în turul trei la Austalian Open