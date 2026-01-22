Numărul 2 mondial, Jannick Sinner, nu a pierdut timpul pe terenurile de la Melbourne joi, învingându-l cu uşurinţă pe australianul James Duckworth (numărul 88 mondial) în trei seturi (6-1, 6-4, 6-2) în turul al doilea al Openului Australiei.

Jannik Sinner, numărul 2 ATP, şi Iga Swiatek, locul 2 WTA, s-au calificat în turul trei la Austalian Open

Câştigătorul a patru turnee de Grand Slam nu a trebuit să depună prea mult efort pentru a se califica în turul al treilea, asigurându-şi victoria în puţin mai puţin de două ore.

Italianul în vârstă de 24 de ani, la al doilea meci al sezonului, l-a dominat pe Duckworth şi continuă să impresioneze cu această a 17-a victorie consecutivă, neînvins de la abandonul său de la începutul lunii octombrie 2025, în turul al treilea al Masters 1000 de la Shanghai.

El îl va înfrunta în turul al treilea americanul Eliot Spizzirri (locul 85 în clasamentul mondial).

La feminin, Iga Swiatek, numărul 2 mondial, a trecut de sportiva cehă Marie Bouzkova (44), scor 6-2, 6-3. Sâmbătă, ea o va înfrunta pe rusoaica Anna Kalinskaia (nr. 33 mondial, cap de serie nr. 31) pentru un loc în optimile de finală ale Openului Australiei.

