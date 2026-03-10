Antena Meniu Search
Clasament Superliga de fotbal, la finalul sezonului regulat

Luni seara s-a jucat ultimul meci din sezonul regulat al Superligii de fotbal, CFR Cluj impunându-se fără mari probleme, scor 2-0, în confruntarea cu Dinamo Bucureşti.

de Cristi Ioniţă

la 10.03.2026 , 08:33
CFR Cluj a învins pe Dinamo Bucureşti în ultimul meci din sezonul regulat al Superligii de fotbal - Profimedia

Deşi Dinamo a avut 66% posesia, CFR a controlat jocul din punct de vedere tactic. S-a închis perfect şi a lovit când a trebuit, punctând prin Muhar în startul partidei şi prin Aliev înainte de pauză.

Dinamo a dat semne de viaţă doar pe finalul disputei, dar Cîrjan a ratat cu nonşalanţă un penalty prin care putea să-şi readucă echipa în joc.

CFR Cluj - Dinamo s-a încheiat 2-0. Ardelenii au bifat a 11-a victorie consecutivă în campionat, în timp ce Dinamo încheie sezonul regulat în genunchi. Totuşi, "câinii" au posibilitatea să-şi ia revanşa, cele două formaţii urmând să se mai înfrunte de două ori în play-off.

În celelalte meciuri din ultima etapă a sezonului regulat s-au înregistrat rezultatele: Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanţa 1-0, Metaloglobus Bucureşti - UTA Arad 2-2, FC Botoşani - Petrolul Ploieşti 0-1, FCSB - Universitatea Cluj 1-3, Oţelul Galaţi - AFC Hermannstadt 0-2, FC Argeş - Unirea Slobozia 0-0, Rapid Bucureşti - Universitatea Craiova 1-1.

Clasament Superliga, la finalul sezonului regulat

1    UNIV. CRAIOVA    30    17    9    4    53-27    60

2    FC RAPID        30    16    8    6    47-30    56

3    UNIV. CLUJ        30    16    6    8    48-27    54

4    CFR 1907 CLUJ    30    15    8    7    49-40    53

5    DINAMO             30    14    10    6    42-28    52

6    FC ARGEŞ        30    15    5    10    37-28    50

7    FCSB            30    13    7    10    48-40    46

8    UTA ARAD        30    11    10    9    39-44    43

9    FC BOTOŞANI        30    11    9    10    37-29    42

10    OŢELUL GALAŢI    30    11    8    11    39-32    41

11    FARUL CONSTANŢA    30    10    7    13    39-37    37

12    PETROLUL        30    7    11    12    24-31    32

13    CSIKSZEREDA     30    8    8    14    30-58    32

14    UNIREA SLOBOZIA    30    7    4    19    27-46    25

15    HERMANNSTADT    30    5    8    17    29-50    23

16    METALOGLOBUS     30    2    6    22    25-66    12

clasament superliga cfr cluj dinamo
