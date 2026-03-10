Clasament Superliga de fotbal, la finalul sezonului regulat

Luni seara s-a jucat ultimul meci din sezonul regulat al Superligii de fotbal, CFR Cluj impunându-se fără mari probleme, scor 2-0, în confruntarea cu Dinamo Bucureşti.

CFR Cluj a învins pe Dinamo Bucureşti în ultimul meci din sezonul regulat al Superligii de fotbal - Profimedia

Deşi Dinamo a avut 66% posesia, CFR a controlat jocul din punct de vedere tactic. S-a închis perfect şi a lovit când a trebuit, punctând prin Muhar în startul partidei şi prin Aliev înainte de pauză.

Dinamo a dat semne de viaţă doar pe finalul disputei, dar Cîrjan a ratat cu nonşalanţă un penalty prin care putea să-şi readucă echipa în joc.

CFR Cluj - Dinamo s-a încheiat 2-0. Ardelenii au bifat a 11-a victorie consecutivă în campionat, în timp ce Dinamo încheie sezonul regulat în genunchi. Totuşi, "câinii" au posibilitatea să-şi ia revanşa, cele două formaţii urmând să se mai înfrunte de două ori în play-off.

În celelalte meciuri din ultima etapă a sezonului regulat s-au înregistrat rezultatele: Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanţa 1-0, Metaloglobus Bucureşti - UTA Arad 2-2, FC Botoşani - Petrolul Ploieşti 0-1, FCSB - Universitatea Cluj 1-3, Oţelul Galaţi - AFC Hermannstadt 0-2, FC Argeş - Unirea Slobozia 0-0, Rapid Bucureşti - Universitatea Craiova 1-1.

Clasament Superliga, la finalul sezonului regulat

1 UNIV. CRAIOVA 30 17 9 4 53-27 60

2 FC RAPID 30 16 8 6 47-30 56

3 UNIV. CLUJ 30 16 6 8 48-27 54

4 CFR 1907 CLUJ 30 15 8 7 49-40 53

5 DINAMO 30 14 10 6 42-28 52

6 FC ARGEŞ 30 15 5 10 37-28 50

7 FCSB 30 13 7 10 48-40 46

8 UTA ARAD 30 11 10 9 39-44 43

9 FC BOTOŞANI 30 11 9 10 37-29 42

10 OŢELUL GALAŢI 30 11 8 11 39-32 41

11 FARUL CONSTANŢA 30 10 7 13 39-37 37

12 PETROLUL 30 7 11 12 24-31 32

13 CSIKSZEREDA 30 8 8 14 30-58 32

14 UNIREA SLOBOZIA 30 7 4 19 27-46 25

15 HERMANNSTADT 30 5 8 17 29-50 23

16 METALOGLOBUS 30 2 6 22 25-66 12

