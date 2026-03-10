Totul despre play-off-ul şi play-out-ul din Superliga de fotbal. Clasamentul la start şi programul meciurilor

Superliga de fotbal intră, din această săptămână, în a doua parte a sezonului, parte în care şase echipe se vor duela, în sistem tur-retur, în play-off, iar celelalte 10 echipe se vor duela, într-un singur tur, în play-out.

Cele şase echipe calificate în play-off sunt Universitatea Craiova, Rapid Bucureşti, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo Bucureşti şi FC Argeş, în timp ce în play-out merg FCSB, UTA Arad, FC Botoşani, Oţelul Galaţi, Farul Constanţa, Petrolul Ploieşti, Csikszereda Miercurea Ciuc, Unirea Slobozia, AFC Hermannstadt şi Metaloglobus Bucureşti.

După înjumătăţirea punctelor, clasamentul la startul play-off-ului arată astfel: 1. Universitatea Craiova - 30 de puncte, 2. Rapid Bucureşti - 28 de puncte, 3. Universitatea Cluj - 27 de puncte, 4. CFR Cluj - 27 de puncte, 5. Dinamo Bucureşti - 26 de puncte, 6. FC Argeş - 25 de puncte. CFR Cluj este singura formaţie care a beneficiat de rotunjire, astfel că la o eventuală egalitate de puncte cu o altă echipă va avea de pierdut din cauza acestei rotunjiri.

Program play-off Superliga de fotbal

Etapa I (13-16 martie): Universitatea Craiova - FC Argeş, Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti, Universitatea Cluj - CFR Cluj.

Etapa II (20-23 martie): Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova, CFR Cluj - Rapid Bucureşti, FC Argeş - Universitatea Cluj.

Etapa III (3-6 aprilie): Universitatea Craiova - CFR Cluj, Rapid Bucureşti - Universitatea Cluj, FC Argeş - Dinamo Bucureşti.

Etapa IV (10-13 aprilie): Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, CFR Cluj - Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti - FC Argeş.

Etapa V (17-20 aprilie): Universitatea Craiova - Rapid Bucureşti, Dinamo Bucureşti - Universitatea Cluj, FC Argeş - CFR Cluj.

Etapa VI (24-27 aprilie): FC Argeş - Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti - Rapid Bucureşti, CFR Cluj - Universitatea Cluj.

Etapa VII (1-4 mai): Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti - CFR Cluj, Universitatea Cluj - FC Argeş.

Etapa VIII (8-11 mai): CFR Cluj - Universitatea Craiova, Universitatea Cluj - Rapid Bucureşti, Dinamo Bucureşti - FC Argeş.

Etapa IX (15-18 mai): Universitatea Craiova - Universitatea Cluj, Dinamo Bucureşti - CFR Cluj, FC Argeş - Rapid Bucureşti.

Etapa X (22-25 mai): Rapid Bucureşti - Universitatea Craiova, Universitatea Cluj - Dinamo Bucureşti, CFR Cluj - FC Argeş.

După înjumătăţirea punctelor, clasamentul la startul play-out-ului arată astfel: 7. FCSB - 23 de puncte, 8. UTA Arad - 22 de puncte, 9. FC Botoşani - 21 de puncte, 10. Oţelul Galaţi - 21 de puncte, 11. Farul Constanţa - 19 puncte, 12. Petrolul Ploieşti - 16 puncte, 13. Csikszereda Miercurea Ciuc - 16 puncte, 14. Unirea Slobozia - 13 puncte, 15. AFC Hermannstadt - 12 puncte, 16. Metaloglobus Bucureşti - 6 puncte. Au beneficiat de rotunjire la înjumătăţirea punctelor formaţii precum UTA Arad, Oţelul Galaţi, Farul Constanţa, Unirea Slobozia şi AFC Hermannstadt.

Program play-out Superliga de fotbal

Etapa I (13-16 martie): Oţelul Galaţi - Csikszereda Miercurea Ciuc, Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti, FCSB - Metaloglobus Bucureşti, UTA Arad - AFC Hermannstadt, FC Botoşani - Unirea Slobozia.

Etapa II (20-23 martie): Metaloglobus Bucureşti - Petrolul Ploieşti, Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanţa, Unirea Slobozia - Oţelul Galaţi, AFC Hermannstadt - FC Botoşani, FCSB - UTA Arad.

Etapa III (3-6 aprilie): UTA Arad - Metaloglobus Bucureşti, FC Botoşani - FCSB, Oţelul Galaţi - AFC Hermannstadt, Farul Constanţa - Unirea Slobozia, Petrolul Ploieşti - Csikszereda Miercurea Ciuc.

Etapa IV (10-13 aprilie): Metaloglobus Bucureşti - Csikszereda Miercurea Ciuc, Unirea Slobozia - Petrolul Ploieşti, AFC Hermannstadt - Farul Constanţa, FCSB - Oţelul Galaţi, UTA Arad - FC Botoşani.

Etapa V (17-20 aprilie): FC Botoşani - Metaloglobus Bucureşti, Oţelul Galaţi - UTA Arad, Farul Constanţa - FCSB, Petrolul Ploieşti - AFC Hermannstadt, Csikszereda Miercurea Ciuc - Unirea Slobozia.

Etapa VI (24-27 aprilie): Metaloglobus Bucureşti - Unirea Slobozia, AFC Hermannstadt - Csikszereda Miercurea Ciuc, FCSB - Petrolul Ploieşti, UTA Arad - Farul Constanţa, FC Botoşani - Oţelul Galaţi.

Etapa VII (1-4 mai): Oţelul Galaţi - Metaloglobus Bucureşti, Farul Constanţa - FC Botoşani, Petrolul Ploieşti - UTA Arad, Csikszereda Miercurea Ciuc - FCSB, Unirea Slobozia - AFC Hermannstadt.

Etapa VIII (8-11 mai): Metaloglobus Bucureşti - AFC Hermannstadt, FCSB - Unirea Slobozia, UTA Arad - Csikszereda Miercurea Ciuc, FC Botoşani - Petrolul Ploieşti, Oţelul Galaţi - Farul Constanţa.

Etapa IX (15-18 mai): Farul Constanţa - Metaloglobus Bucureşti, Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi, Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoşani, Unirea Slobozia - UTA Arad, AFC Hermannstadt - FCSB.

Vă reamintim că România va avea patru echipe înscrise în sezonul viitor al cupelor europene, astfel că, cel mai probabil, primele două sau trei clasate din play-off se califică în cupele europene, în funcţie şi de rezultatele înregistrate în Cupa României, iar echipa de pe locul 3 sau 4 din play-off va juca un meci de baraj cu câştigătoarea unei alte partide de baraj în care se vor înfrunta cele mai bine clasate echipe din play-out cu drept de joc în cupele europene.

De asemenea, ocupantele locurilor 15 şi 16, ultimele două locuri din play-out, retrogradează direct în Liga a II-a, iar echipele de pe locurile 13 şi 14 dau baraje de menţinere-promovare cu alte două echipe provenite din Liga a II-a.

