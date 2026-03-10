Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Totul despre play-off-ul şi play-out-ul din Superliga de fotbal. Clasamentul la start şi programul meciurilor

Superliga de fotbal intră, din această săptămână, în a doua parte a sezonului, parte în care şase echipe se vor duela, în sistem tur-retur, în play-off, iar celelalte 10 echipe se vor duela, într-un singur tur, în play-out.

de Cristi Ioniţă

la 10.03.2026 , 09:26
Universitatea Craiova începe play-off-ul Superligii din poziţia de lider al clasamentului Universitatea Craiova începe play-off-ul Superligii din poziţia de lider al clasamentului - Profimedia

Cele şase echipe calificate în play-off sunt Universitatea Craiova, Rapid Bucureşti, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo Bucureşti şi FC Argeş, în timp ce în play-out merg FCSB, UTA Arad, FC Botoşani, Oţelul Galaţi, Farul Constanţa, Petrolul Ploieşti, Csikszereda Miercurea Ciuc, Unirea Slobozia, AFC Hermannstadt şi Metaloglobus Bucureşti.

După înjumătăţirea punctelor, clasamentul la startul play-off-ului arată astfel: 1. Universitatea Craiova - 30 de puncte, 2. Rapid Bucureşti - 28 de puncte, 3. Universitatea Cluj - 27 de puncte, 4. CFR Cluj - 27 de puncte, 5. Dinamo Bucureşti - 26 de puncte, 6. FC Argeş - 25 de puncte. CFR Cluj este singura formaţie care a beneficiat de rotunjire, astfel că la o eventuală egalitate de puncte cu o altă echipă va avea de pierdut din cauza acestei rotunjiri.

Program play-off Superliga de fotbal

Articolul continuă după reclamă

Etapa I (13-16 martie): Universitatea Craiova - FC Argeş, Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti, Universitatea Cluj - CFR Cluj.

Etapa II (20-23 martie): Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova, CFR Cluj - Rapid Bucureşti, FC Argeş - Universitatea Cluj.

Etapa III (3-6 aprilie): Universitatea Craiova - CFR Cluj, Rapid Bucureşti - Universitatea Cluj, FC Argeş - Dinamo Bucureşti.

Etapa IV (10-13 aprilie): Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, CFR Cluj - Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti - FC Argeş.

Etapa V (17-20 aprilie): Universitatea Craiova - Rapid Bucureşti, Dinamo Bucureşti - Universitatea Cluj, FC Argeş - CFR Cluj.

Etapa VI (24-27 aprilie): FC Argeş - Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti - Rapid Bucureşti, CFR Cluj - Universitatea Cluj.

Etapa VII (1-4 mai): Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti - CFR Cluj, Universitatea Cluj - FC Argeş.

Etapa VIII (8-11 mai): CFR Cluj - Universitatea Craiova, Universitatea Cluj - Rapid Bucureşti, Dinamo Bucureşti - FC Argeş.

Etapa IX (15-18 mai): Universitatea Craiova - Universitatea Cluj, Dinamo Bucureşti - CFR Cluj, FC Argeş - Rapid Bucureşti.

Etapa X (22-25 mai): Rapid Bucureşti - Universitatea Craiova, Universitatea Cluj - Dinamo Bucureşti, CFR Cluj - FC Argeş.

După înjumătăţirea punctelor, clasamentul la startul play-out-ului arată astfel: 7. FCSB - 23 de puncte, 8. UTA Arad - 22 de puncte, 9. FC Botoşani - 21 de puncte, 10. Oţelul Galaţi - 21 de puncte, 11. Farul Constanţa - 19 puncte, 12. Petrolul Ploieşti - 16 puncte, 13. Csikszereda Miercurea Ciuc - 16 puncte, 14. Unirea Slobozia - 13 puncte, 15. AFC Hermannstadt - 12 puncte, 16. Metaloglobus Bucureşti - 6 puncte. Au beneficiat de rotunjire la înjumătăţirea punctelor formaţii precum UTA Arad, Oţelul Galaţi, Farul Constanţa, Unirea Slobozia şi AFC Hermannstadt.

Program play-out Superliga de fotbal 

Etapa I (13-16 martie): Oţelul Galaţi - Csikszereda Miercurea Ciuc, Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti, FCSB - Metaloglobus Bucureşti, UTA Arad - AFC Hermannstadt, FC Botoşani - Unirea Slobozia.

Etapa II (20-23 martie): Metaloglobus Bucureşti - Petrolul Ploieşti, Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanţa, Unirea Slobozia - Oţelul Galaţi, AFC Hermannstadt - FC Botoşani, FCSB - UTA Arad.

Etapa III (3-6 aprilie): UTA Arad - Metaloglobus Bucureşti, FC Botoşani - FCSB, Oţelul Galaţi - AFC Hermannstadt, Farul Constanţa - Unirea Slobozia, Petrolul Ploieşti - Csikszereda Miercurea Ciuc.

Etapa IV (10-13 aprilie): Metaloglobus Bucureşti - Csikszereda Miercurea Ciuc, Unirea Slobozia - Petrolul Ploieşti, AFC Hermannstadt - Farul Constanţa, FCSB - Oţelul Galaţi, UTA Arad - FC Botoşani.

Etapa V (17-20 aprilie): FC Botoşani - Metaloglobus Bucureşti, Oţelul Galaţi - UTA Arad, Farul Constanţa - FCSB, Petrolul Ploieşti - AFC Hermannstadt, Csikszereda Miercurea Ciuc - Unirea Slobozia.

Etapa VI (24-27 aprilie): Metaloglobus Bucureşti - Unirea Slobozia, AFC Hermannstadt - Csikszereda Miercurea Ciuc, FCSB - Petrolul Ploieşti, UTA Arad - Farul Constanţa, FC Botoşani - Oţelul Galaţi.

Etapa VII (1-4 mai): Oţelul Galaţi - Metaloglobus Bucureşti, Farul Constanţa - FC Botoşani, Petrolul Ploieşti - UTA Arad, Csikszereda Miercurea Ciuc - FCSB, Unirea Slobozia - AFC Hermannstadt.

Etapa VIII (8-11 mai): Metaloglobus Bucureşti - AFC Hermannstadt, FCSB - Unirea Slobozia, UTA Arad - Csikszereda Miercurea Ciuc, FC Botoşani - Petrolul Ploieşti, Oţelul Galaţi - Farul Constanţa.

Etapa IX (15-18 mai): Farul Constanţa - Metaloglobus Bucureşti, Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi, Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoşani, Unirea Slobozia - UTA Arad, AFC Hermannstadt - FCSB.

Vă reamintim că România va avea patru echipe înscrise în sezonul viitor al cupelor europene, astfel că, cel mai probabil, primele două sau trei clasate din play-off se califică în cupele europene, în funcţie şi de rezultatele înregistrate în Cupa României, iar echipa de pe locul 3 sau 4 din play-off va juca un meci de baraj cu câştigătoarea unei alte partide de baraj în care se vor înfrunta cele mai bine clasate echipe din play-out cu drept de joc în cupele europene.

De asemenea, ocupantele locurilor 15 şi 16, ultimele două locuri din play-out, retrogradează direct în Liga a II-a, iar echipele de pe locurile 13 şi 14 dau baraje de menţinere-promovare cu alte două echipe provenite din Liga a II-a.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

program meciuri play off superliga program meciuri play out superliga clasament play off superliga clasament play out superliga
Înapoi la Homepage
Cât costă maşina cu care Mirel Rădoi a fost la negocierile cu Gigi Becali. Valorează cât cinci apartamente în Bucureşti
Cât costă maşina cu care Mirel Rădoi a fost la negocierile cu Gigi Becali. Valorează cât cinci apartamente în Bucureşti
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Robotul umanoid Digit va prelua job-ul pe care nu-l mai vrea nimeni şi va rezolva criza forţei de muncă pentru mulţi giganţi mondiali
Robotul umanoid Digit va prelua job-ul pe care nu-l mai vrea nimeni şi va rezolva criza forţei de muncă pentru mulţi giganţi mondiali
Doi foști concurenți de la Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată! Cum au dat vestea cea mare
Doi foști concurenți de la Mireasa vor deveni părinți pentru prima dată! Cum au dat vestea cea mare
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările?
Observator » Sport » Totul despre play-off-ul şi play-out-ul din Superliga de fotbal. Clasamentul la start şi programul meciurilor