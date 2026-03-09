Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Sistemul VAR, scos din priză de un suporter mascat la un meci din Liga a doua germană 

Meciul Preussen Munster - Hertha Berlin, 1-2, din etapa a 25-a a Ligii a doua germane, a fost perturbat de un incident rar întâlnit pe un teren de fotbal.

de Alexandru Badea

la 09.03.2026 , 14:01
Centralul Felix Bickel, obligat să se uite la un ecran negru în timpul meciului Preussen Munster - Hertha Berlin Centralul Felix Bickel, obligat să se uite la un ecran negru în timpul meciului Preussen Munster - Hertha Berlin - Profimedia

Spre finalul primei reprize, centralul Felix Bickel a fost chemat la monitorul VAR, pentru a revedea o posibilă fază de penalty, dar a avut marea surpriză să remarce că monitorul VAR nu funcţionează, astfel că a fost lăsat să se uite la un ecran negru.

A ieşit la iveală informaţia conform căreia monitorul VAR nu a mers pentru că un suporter mascat s-a infiltrat în interiorul stadionului şi a smuls ştecherul monitorului, sabotând procesul de arbitraj video.

În aceste condiţii, centralul Felix Bickel a fost obligat să meargă pe mâna arbitrului video, Katrin Rafalski, care a indicat că s-ar impune acordarea unui penalty pentru oaspeţi. Reese a marcat de la punctul cu var şi a deschis scorul pentru Hertha Berlin.

Articolul continuă după reclamă

În cele din urmă, oaspeţii s-au impus, cu 2-1, după ce Heuer egalase pentru Preussen Munster, imediat după pauză, iar Winkler a marcat golul victoriei pentru oaspeţi la ultima fază a meciului.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

arbitru video germania arbitru var germania
Înapoi la Homepage
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Un bărbat din Singapore a provocat o undă de șoc când a anunțat pe Instagram că tocmai a împlint 60 de ani
Un bărbat din Singapore a provocat o undă de șoc când a anunțat pe Instagram că tocmai a împlint 60 de ani
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil! Interviu exclusiv cu vedeta, însărcinată în luna a șasea
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil! Interviu exclusiv cu vedeta, însărcinată în luna a șasea
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul?
Observator » Sport » Sistemul VAR, scos din priză de un suporter mascat la un meci din Liga a doua germană 