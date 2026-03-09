Sistemul VAR, scos din priză de un suporter mascat la un meci din Liga a doua germană 

Meciul Preussen Munster - Hertha Berlin, 1-2, din etapa a 25-a a Ligii a doua germane, a fost perturbat de un incident rar întâlnit pe un teren de fotbal.

Centralul Felix Bickel, obligat să se uite la un ecran negru în timpul meciului Preussen Munster - Hertha Berlin - Profimedia

Spre finalul primei reprize, centralul Felix Bickel a fost chemat la monitorul VAR, pentru a revedea o posibilă fază de penalty, dar a avut marea surpriză să remarce că monitorul VAR nu funcţionează, astfel că a fost lăsat să se uite la un ecran negru.

A ieşit la iveală informaţia conform căreia monitorul VAR nu a mers pentru că un suporter mascat s-a infiltrat în interiorul stadionului şi a smuls ştecherul monitorului, sabotând procesul de arbitraj video.

În aceste condiţii, centralul Felix Bickel a fost obligat să meargă pe mâna arbitrului video, Katrin Rafalski, care a indicat că s-ar impune acordarea unui penalty pentru oaspeţi. Reese a marcat de la punctul cu var şi a deschis scorul pentru Hertha Berlin.

Articolul continuă după reclamă

În cele din urmă, oaspeţii s-au impus, cu 2-1, după ce Heuer egalase pentru Preussen Munster, imediat după pauză, iar Winkler a marcat golul victoriei pentru oaspeţi la ultima fază a meciului.

Alexandru Badea Like În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰