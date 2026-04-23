Jaqueline Cristian, victorie mare cu Starodubţeva la Madrid. Românca a salvat trei mingi de meci 

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, joi, în turul III al turneului feminin de tenis de la Madrid (Spania), competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste 8,2 milioane de euro.

Sportiva noastră, a 29-a favorită a competiţiei, a reuşit o revenire senzaţională în confruntarea cu Yulia Starodubţeva, din Ucraina, locul 53 mondial. Jaqueline s-a impus, scor 3-6, 7-6, 6-4, la capătul unui duel care a durat trei ore şi opt minute.

Jaqueline a strâns din dinţi spre finalul setului al doilea, când a fost obligată să salveze trei mingi de meci înainte de a duce duelul în decisiv şi a-şi adjudeca victoria.

Graţie acestui succes, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec în valoare de 54.110 euro şi 65 puncte WTA, puncte care o ajută pe sportiva noastră să urce până în jurul locului 28 în WTA Ranking Live.

Pentru Jaqueline Cristian urmează un posibil meci cu Aryna Sabalenka, liderul mondial, daca sportiva din Belarus se impune în confruntarea cu Peyton Stearns, din Statele Unite ale Americii.

Jaqueline a pierdut cu Sabalenka anul acesta în martie, la Indian Wells, 4-6, 1-6, în timp ce pe Peyton Stearns a învins-o tot în martie, la Miami, 6-4, 7-5.

Însă până la meciul lui Jaqueline din turul III, în turul II mai sunt de jucat partide precum Sorana Cîrstea, favorită 25, versus Tyra Caterina Grant, din Italia, şi Elena Gabriela Ruse versus Elena Rybakina, din Kazahstan, a 2-a favorită a competiţiei. Sorana Cîrstea şi Tyra Caterina Grant nu s-au mai întâlnit până acum, în timp ce Elena Gabriela Ruse a pierdut cu Rybakina atât la Miami, în 2022, 4-6, 5-7, cât şi la Wimbledon, în 2024, 3-6, 1-6.

