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Reacţia lui Eriksen, după ce s-a prăbuşit pe teren în Danemarca - Ucraina: "Defibrilatorul m-a protejat"

Christian Eriksen are 34 de ani şi peste 100 de selecţii pentru Danemarca Christian Eriksen are 34 de ani şi peste 100 de selecţii pentru Danemarca - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 09.06.2026, 13:59 | Modificat la 09.06.2026, 13:58

Unul dintre cele mai aşteptate meciuri de verificare ale lunii, Danemarca - Ucraina, disputat duminică seara, la Odense, s-a încheiat prematur, după ce mijlocaşul danez Christian Eriksen s-a prăbuşit pe teren.

Cadrele medicale au intervenit prompt şi i-au acordat acestuia primul ajutor, iar fotbalistul a fost obligat să petreacă mai mult de 24 de ore în spital, pentru a fi supus unor analize medicale.

Incidentul a produs emoţie masivă la nivel global, fiind a doua oară când Eriksen se prăbuşeşte pe teren în timpul unui meci internaţional, după ce, în 2021, danezul a suferit un stop-cardiac în timpul unui meci cu Finlanda şi a fost resuscitat cu dificultate.

Din 2021, Eriksen a jucat fotbal având montat un defibrilator asupra sa, iar acum pare că tocmai dispozitivul respectiv i-a salvat viaţa danezului.

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La câteva zeci de ore după incidentul petrecut în meciul cu Ucraina, Eriksen a părăsit unitatea medicală în care fusese internat şi a transmis următorul mesaj: "Vreau să anunţ pe toată lumea că sunt bine şi că sunt acasă cu familia mea. După cum probabil vă puteţi imagina, şocul primit de la ICD a avut un impact major atât asupra mea, cât şi asupra familiei mele, dar vreau să asigur pe toată lumea că aceasta a fost o situaţie diferită de ceea ce s-a întâmplat în 2021. Mă simt bine şi recuperarea mea a început deja. Pe lângă faptul că sunt recunoscător pentru sprijinul şi asistenţa tuturor jucătorilor şi a echipei medicale de pe teren, sunt, de asemenea, incredibil de recunoscător medicilor care au avut grijă de mine şi de inima mea de-a lungul anilor. Datorită expertizei lor, ICD-ul meu a făcut exact ceea ce a fost conceput să facă: să mă protejeze atunci când am avut nevoie. Deocamdată, mă concentrez pe recuperare, pe petrecerea timpului cu familia mea, pe plecarea în vacanţă şi pe jocul de fotbal cu copiii mei".

Redactia Observator
Redactia Observator
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