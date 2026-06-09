Reacţia lui Eriksen, după ce s-a prăbuşit pe teren în Danemarca - Ucraina: "Defibrilatorul m-a protejat"

Unul dintre cele mai aşteptate meciuri de verificare ale lunii, Danemarca - Ucraina, disputat duminică seara, la Odense, s-a încheiat prematur, după ce mijlocaşul danez Christian Eriksen s-a prăbuşit pe teren.

Christian Eriksen are 34 de ani şi peste 100 de selecţii pentru Danemarca - Profimedia

Cadrele medicale au intervenit prompt şi i-au acordat acestuia primul ajutor, iar fotbalistul a fost obligat să petreacă mai mult de 24 de ore în spital, pentru a fi supus unor analize medicale.

Incidentul a produs emoţie masivă la nivel global, fiind a doua oară când Eriksen se prăbuşeşte pe teren în timpul unui meci internaţional, după ce, în 2021, danezul a suferit un stop-cardiac în timpul unui meci cu Finlanda şi a fost resuscitat cu dificultate.

Din 2021, Eriksen a jucat fotbal având montat un defibrilator asupra sa, iar acum pare că tocmai dispozitivul respectiv i-a salvat viaţa danezului.

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La câteva zeci de ore după incidentul petrecut în meciul cu Ucraina, Eriksen a părăsit unitatea medicală în care fusese internat şi a transmis următorul mesaj: "Vreau să anunţ pe toată lumea că sunt bine şi că sunt acasă cu familia mea. După cum probabil vă puteţi imagina, şocul primit de la ICD a avut un impact major atât asupra mea, cât şi asupra familiei mele, dar vreau să asigur pe toată lumea că aceasta a fost o situaţie diferită de ceea ce s-a întâmplat în 2021. Mă simt bine şi recuperarea mea a început deja. Pe lângă faptul că sunt recunoscător pentru sprijinul şi asistenţa tuturor jucătorilor şi a echipei medicale de pe teren, sunt, de asemenea, incredibil de recunoscător medicilor care au avut grijă de mine şi de inima mea de-a lungul anilor. Datorită expertizei lor, ICD-ul meu a făcut exact ceea ce a fost conceput să facă: să mă protejeze atunci când am avut nevoie. Deocamdată, mă concentrez pe recuperare, pe petrecerea timpului cu familia mea, pe plecarea în vacanţă şi pe jocul de fotbal cu copiii mei".