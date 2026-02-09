Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Breezy Johnson, campioana din proba de coborâre, şi-a stricat medalia 

Americanca Breezy Johnson a câştigat duminică, medalia de aur la proba de coborâre a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, însă sportiva în vârstă de 30 de ani şi-a stricat medalia în timpul ceremoniei oficiale.

Breezy Johnson, în centru, şi-a stricat medalia de aur câştigată la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Profimedia

Breezy Johnson a dezvăluit că şi-a stricat medalia de aur primită în momentul în care a apărut în faţa camerei TNT Sports, după ceremonia oficială, purtând doar colierul din pânză în jurul gâtului.

Conform news.ro, întrebată unde îi este medalia, Johnson a scos medalia din buzunar spunând "este ruptă. De ce credeţi că o ţin în buzunar?".

Campioana a ţinut să precizeze că, în momentul în care sărbătorea pe podium, alături de germanca Emma Aicher, clasată pe locul al doilea, şi de italianca Sofia Goggia, clasată pe locul al treilea, medalia de aur pur şi simplu i-a căzut de la gât.

