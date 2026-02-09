Cupa Mondială 2026. Lotul Coreei de Sud: Kim Min Jae este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi care va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Coreei de Sud, una dintre naţionalele care reprezintă continentul asiatic la turneul final.

Naţionala de fotbal a Coreei de Sud a fost repartizată în Grupa A la Campionatul Mondial, alături de Mexic, Africa de Sud şi câştigătoarea barajului UEFA Path D, în care sunt implicate Cehia, Irlanda, Danemarca şi Macedonia de Nord.

Coreea de Sud intră în competiţie pe 12 iunie, de la 05.00, ora României, când dă piept cu câştigătoarea barajului UEFA Path D (Cehia, Irlanda, Danemarca sau Macedonia de Nord), într-un meci care va avea loc pe Guadalajara Stadium. Urmează meciurile cu Mexic, 19 iunie, ora 04.00, pe Guadalajara Stadium, şi cu Africa de Sud, 25 iunie, ora 04.00, pe Monterrey Stadium.

Program meciuri Coreea de Sud la Cupa Mondială 2026:

12 iunie, ora 05.00, Coreea de Sud - Învingătoare baraj UEFA Path D

19 iunie, ora 04.00, Mexic - Coreea de Sud

25 iunie, ora 04.00, Africa de Sud - Coreea de Sud

Cum s-a calificat Coreea de Sud la Cupa Mondială 2026

Coreea de Sud a jucat nu mai puţin de 16 meciuri în preliminariile Campionatului Mondial din America de Nord. Interesant este că nu a pierdut niciunul dintre cele 16 meciuri, înregistrând, în total, 11 victorii şi cinci egaluri.

Mai întâi, Coreea de Sud a câştigat, cu cinci victorii şi un egal, Grupa C din turul II preliminar, grupă din care au mai făcut parte China (1-0 şi 3-0), Thailanda (1-1 şi 3-0) şi Singapore (5-0 şi 7-0). Apoi, Coreea de Sud a câştigat, cu şase victorii şi patru egaluri, Grupa B din turul III preliminar, grupă din care au mai făcut parte Iordania (1-1 şi 2-0), Irak (3-2 şi 2-0), Oman (1-1 şi 3-1), Palestina (0-0 şi 1-1) şi Kuwait (4-0 şi 3-1).

Lotul Coreei de Sud

Hong Myung Bo, antrenorul Coreei de Sud, are la dispoziţie un grup de jucători din care strălucesc câteva individualităţi precum Kim Min Jae, fundaşul lui Bayern Munchen, Heung Min Son, fostul star al lui Tottenham Hotspur, sau Lee Kang In, de la Paris Saint Germain.

Este de aşteptat ca din lotul lărgit al Coreei de Sud, cu care Hong Myung Bo să pregătească participarea la turneul final, să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Kim Seung-gyu, Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun, Lee Chang-geun, Kim Dong-heon.

Fundaşi - Lee Myung-jae, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Tae-seok, Cho Yu-min, Kim Moon-hwan, Park Jin-seob, Seol Young-woo, Kim Tae-hyeon, Kim Ju-sung, Kim Ji-soo, Park Seung-wook, Kwon Kyung-won, Jung Seung-hyun.

Mijlocaşi - Won Du-jae, Seo Min-woo, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan, Eom Ji-sung, Lee Kang-in, Bae Jun-ho, Jens Castrop, Kim Jin-gyu, Kwon Hyeok-kyu, Yang Min-hyeok, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Dong-gyeong, Park Yong-woo, Na Sang-ho, Moon Seon-min, Yang Hyun-jun.

Atacanţi - Son Heung-min, Cho Gue-sung, Oh Hyeon-gyu, Oh Se-hun, Joo Min-kyu.

Top jucători Coreea de Sud: Kim Min Jae este vedeta echipei

Deşi cota lui este în scădere, fundaşul Kim Min Jae, de la Bayern Munchen, rămâne cel mai bine cotat fotbalist sud-corean, cu o cotă de 25 de milioane de euro. Kim Min Jae joacă din 2023 la Bayern Munchen, după ce a mai trecut pe la Fenerbahce Istanbul sau Napoli, şi are patru goluri în 75 de selecţii la naţionala Coreei de Sud.

Alături de Kim Min Jae, pentru Coreea de Sud mai joacă vedete precum Lee Kang In, de la Paris Saint Germain, cotat la 25 de milioane de euro, Heung Min Son, de la Los Angeles FC, cotat la 17 milioane de euro, Hwang Hee-chan, de la Wolverhampton, cotat la 10 milioane de euro, sau Oh Hyeon-gyu, de la Beşiktaş Istanbul, cotat la 7 milioane de euro.

Hong Myung Bo este antrenorul Coreei de Sud

Naţionala Coreei de Sud este antrenată de fostul mare internaţional sud-corean Hong Myung Bo, un tehnician în vârstă de 57 de ani. Hong Myung Bo a jucat mult în campionatul Coreei de Sud, înainte de a-şi încheia cariera la LA Galaxy, şi a marcat 10 goluri în 136 de selecţii la naţionala Coreei de Sud. Ca antrenor, a activat mult tot pe plan intern, cu două excepţii, o perioadă petrecută ca secund la Anzhi Makhachkala şi o perioadă petrecută ca antrenor principal în China, la actuala Zhejiang Professional F.C.

Ca jucător a câştigat, printre altele, Liga Campionilor Asiei, cu Pohang Steelers, în 1997, sau medalia de bronz la Jocurile Asiei, în 1990, cu naţionala Coreei de Sud. Ca antrenor, a fost dublu campion al Coreei de Sud, cu Ulsan Hyundai, în 2022 şi 2023, şi a câştigat medalia de bronz, cu naţionala Coreei de Sud, la Jocurile Olimpice din 2012.

Palmaresul Coreei de Sud la Campionatul Mondial

Naţionala de fotbal a Coreei de Sud participă pentru a 11-a oară, consecutiv, şi pentru a 12-a oară, în total, la un turneu final de Campionat Mondial. Sud-coreenii s-au obişnuit, în ultima perioadă, să treacă de faza grupelor, totul culminând cu locul 4 bifat la ediţia din 2002, când a găzduit turneul final, alături de Japonia.

La ediţia precedentă, Qatar 2022, Coreea de Sud a terminat pe locul 2 Grupa H, grupă din care au mai făcut parte Portugalia, Uruguay şi Ghana, după ce a făcut 0-0 cu Uruguay, a pierdut cu Ghana, 2-3, dar, în ultima etapă, a învins, surprinzător, Portugalia, scor 2-1. În faza optimilor de finală, Coreea de Sud s-a înclinat clar în faţa Braziliei, 1-4.

